Není žádným tajemstvím, že Samsung letos poprvé neuvede nový přírůstek rodiny Galaxy Note a vypadalo to na úplný konec této řady. Podle nedávných informací se však dalšího Notu přeci jen dočkáme. Nyní se na internetu objevila žádost o registraci ochranné známky, která naznačuje, že by nástupce Samsung Galaxy Note 20 mohl přinést do celé série radikální změnu, která by ovšem dávala smysl. O co se jedná a koupili byste si takový Galaxy Note?

“Flex Note,” stojí v přihlášce o ochrannou známku. Jak už sám název napovídá, mohlo by se jednat o zařízení ze série Galaxy Note, které bude skládací.

Smysl by to dávalo. Samsung se v poslední době snaží popularizovat skládací telefony a protlačit je na trh pomocí nejrůznějších inovací a také postupným snižováním ceny.

Díváme se na příští Galaxy Note?

Pokud bychom se zamysleli, čím si Note získal své fanoušky, přišli bychom na dvě věci. Podpora stylusu S Pen a větší displej oproti sérii Galaxy S. Rozdíly mezi oběma zmíněnými řadami se však postupem času vytrácely.

Samsung dokonce přinesl stylus S Pen také do řady Galaxy S, konkrétně Galaxy S21 Ultra, avšak nejedná se o totožný stylus, jaký znají uživatelé z Note. Navíc jej nelze zasunout do těla telefonu. Přinesli jsme vám také zprávu, že Galaxy s21 Ultra se stylusem S Pen se neprodává tak dobře, jak jihokorejská společnost čekala, i toto by mohl být důvod, proč by dávalo smysl uvést na trh znovu Note.

Jediný způsob, jak jej více odlišit od řady S je však zvětšit displej, který je už ale i tak dost velký, nezbývá tak, než z Galaxy Note udělat skládací telefon. Otázkou však zůstává, jak by se Samsungu podařilo snížit cenu výsledného zařízení tak, aby si řada Note udržela svou oblíbenost. Ač se jedná prozatím jen o spekulace, Galaxy Note by si zasloužil důstojný návrat.

Jak se vám zamlouvá skládací Galaxy Note?

