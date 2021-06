Uplynula dlouhá léta od doby, co se začalo šuškat, že Samsung hodlá ukončit řadu Galaxy Note. Ta jako jediná nabízela stylus S Pen. Nedávno dokonce sám co-CEO jihokorejského giganta DJ Koh naznačil, že by konec oblíbené série skutečně mohl přijít. Mnozí za první krok k tomuto cíli považovali příchod S Pen do řady Galaxy S. Podle zákulisních informací však Galaxy S21 Ultra se stylusem S Pen nemá takový úspěch, jak Samsung čekal.

Vypadalo to na konec řady Galaxy Note

Z prohlášení DJ Koh bylo jasně patrné, že si firma chce ověřit, jak novinku přijmou zákazníci a podle toho se pak rozhodne, zda řadu Note ukončit či nikoliv. Nasvědčuje tomu také fakt, že se tento rok nejspíše nového Notu nedočkáme. To se však téměř stoprocentně nebude opakovat příští rok. Samsung hodlal sérii Note zrušit zejména z toho důvodu, že odlišností od řady Galaxy S bylo čím dál méně a v očích jihokorejské společnosti už nemá smysl vydávat ročně dvě vlajkové lodě.

Co by mohlo za selháním Galaxy S21 Ultra se stylusem S Pen stát? Existují minimálně dva hlavní důvody. První je naprosto triviální – kam se stylusem? Galaxy S21 Ultra totiž na rozdíl od Notu pro něj nemá integrovaný slot. Jeho uživatelé si tak musí koupit k telefonu speciální obal, kde je vyhrazeno místo i pro S Pen. Druhým důvodem je pak omezená funkcionalita S Penu u Galaxy S21. Je to tiž v podstatě jen kus plastu, který si od stylusu Notu nevzal v podstatě nic.

Jste pro zachování řady Samsung Galaxy Note? Proč?

Zdroj: Android Authority