Motorola Razr 2019 už má nový termín zahájení prodeje. Z Flip předběhne

Jeden měsíc. Přibližně takové zpoždění nakonec nabralo spuštění prodeje nového telefonu s ohebným displejem Motorola Razr 2019. Původně se měl přístroj začít předprodávat 26. prosince a do rukou se měl zákazníkům dostat 6. ledna. Po velmi zvláštním oznámení zpoždění tu máme nový termín. Telefon bude fyzicky na trhu 9. února, přičemž v USA poběží předobjednávky od 26. ledna a ve Velké Británii už se rozběhly. Telefon se tak dostane na trh ještě před velmi očekávaným konkurentem, kterým má být Samsung Galaxy Z Flip. I když si asi firma vysnila zahájení prodeje telefonu Motorola Razr 2019 trochu jinak, situaci nespíš v pohodě zachrání. Ať už za zpožděním stálo cokoli.

Oživená ikona skládacích telefonů to ovšem bude mít na trhu velmi těžké. Má sice supermoderní flexibilní displej, ale v ostatních hardwarových parametrech dost strádá. S cenovkou kolem 35 tisíc (1 500 dolarů) bude asi muset sázet hlavně na nadšence do minulé generace a značky Motorola obecně. Na druhou stranu, podle některých zdrojů má jít o doposud nejkvalitněji zpracovaný flexibilní telefon na světě. Může za to hlavně velmi důmyslný mechanismus pantu. Telefon pochválil také šéf OnePlus, jehož vztah je jinak zatím k ohebným displejům velmi chladný.

V USA se bude zahájení prodeje telefonu Motorola Razr 2019 v první vlně týkat exkluzivně operátora Verizon. U něj bude přístroj dostupný na splátky po cca 1 400 korunách (63 dolarů) na 24 měsíců. Zákazníci si mohou telefon objednat přímo u operátora, případně na webu výrobce nebo v obchodech Walmart. Ve Velké Británii je exkluzivním prodejcem operátor EE. U něj je telefon dostupný v kombinaci s datovými tarify za minimálně 2 800 korun (97 liber) měsíčně. O dostupnosti ve zbytku světa, Evropy nebo dokonce ČR zatím nic nevíme.

Dali byste telefonu Razr 2019 za tuto cenu šanci?

Zdroj: apolice