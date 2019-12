Ohebná Motorola Razr 2019 přijde později. Zájem je prý až moc velký

Moc velký zájem o produkt občas škodí. A nejen dychtivým zákazníkům, ale někdy dokonce i výrobcům. To je aktuálně případ i oficiálního spuštění prodeje revolučního véčka Razr 2019 od Motoroly. Firma byla nucena posunout termíny předobjednávek i finálního vpuštění na trh. Důvodem je obrovský počet zájemců, které firma není schopná v zahajovací vlně uspokojit. Původně měl být v USA předprodej zahájen 26. prosince a do obchodů se měl telefon dostat 9. ledna. To se ale nestane. Motorola Razr 2019 nabírá se vstupem na trh zpoždění.

Společnost se evidentně rozhodla pro cestu pozdějšího prodeje, aby uspokojila všechny zájemce. Nebo alespoň většinu. V současnosti by prý vůbec nestačily její skladové zásoby. Na první pohled je to opak toho, co často praktikují hlavně čínské firmy. Ty běžně s puncem exkluzivity prodávají přístroje v omezeném množství ve více vlnách. Motorola na to jde jinak. Spojené státy mají být s ohledem na původ značky první oblastí, kde se bude nové véčko s ohebným displejem prodávat. Uvidíme, jak se tamní zpoždění projeví v dalších vlnách po světě. Jak velké bude mít s příchodem do amerických obchodů Motorola Razr 2019 zpoždění, se zatím neví. Firma pouze oznámila neplatnost původních termínů. Nové neuvedla. Můžeme i za natěšené zájemce doufat, že nebude rozdíl tak velký.

Máte v plánu si pořídit Razr 2019?

Zdroj: 91mobiles