Tohle fakt chtějí vyrobit? Motorola má patent na zvláštní ohebný telefon

Ohebné telefony se sice zatím nestaly úplně běžně rozšířeným zbožím, po kterém by sáhl každý druhý zájemce o chytrý telefon, nicméně potenciál v této konstrukci rozhodně je. Nejen tahouni v oboru se přitom neustále snaží přicházet s dalšími nápady na designové úpravy či vychytávky. Je to jen pár dní, co se objevil například velmi zajímavý patent od Samsungu. Nyní se minimálně po stránce registrace výkresů “probudila” i jiná značka, která stála u první vlny zavádění flexibilních obrazovek – Motorola. Její teoreticky zamýšlený ohebný telefon rozhodně také poutá pozornost.

Skládá se do véčka a když je rozložený, má téměř běžný tvar s plochým displejem zhruba v poměru 21:9. Přitom ale nepřipomíná dřívější flexibilní Razr nebo Galaxy Z Flip. Proč? Jeho ohebná obrazovka je totiž po zavření telefonu na vnější straně těla a pantu. To by sice znamenalo, že v místě ohybu bude displej mnohem méně namáhán, nicméně jeho umístění na povrchu přístroje by bylo pro několik druhů situací krajně nepraktické. Stejně jako třeba u Huawei Mate Xs, který dost možná kvůli stejné konstrukci úplně nezabodoval.

Když pomineme náchylnost na poškrábání displeje, pár kreativních výhod by telefon měl. Například možnost ovládání na obou stranách nebo focení selfie pomocí hlavní “zadní” kamery. Stejně si ale myslíme, že takový Motorola mobil na trhu nepotkáme a jde jen o nápad do šuplíku. Značka má co dělat při prodejích Razru a podobné výstřelky nemá úplně zapotřebí.

Měl by tento patent šanci uspět jako reálný telefon?

Zdroj: MSP