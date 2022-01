Nic než displej. Mrkejte na sebevědomý Motorola patent

Přišly vám vždycky konstrukce telefonů s displejem výrazně obtočeným kolem boční hrany, tak jak to má například Xiaomi Mi MIX Alpha, šílené a zbytečné? Tak se schválně podívejte, co za patent si zaregistrovala značka Motorola. Její teoreticky zamýšlený mobil zabírá vyjma horní a spodní hrany jen a pouze jednolitý nekonečný displej. Ač se to může zdát jako aktuální výstřelek, ve skutečnosti jde o doplnění již dříve zaregistrované dokumentace.

Motorola Mobility LLC si již v létě roku 2020 podala u USPTO (United States Patent and Trademark Office) žádost na patentování telefonu, jehož obal skutečně tvoří hlavně displej. Výkresy a textový popis byly zaregistrovány vloni v prosinci a ukázalo se, že v srpnu společnost ještě doplňovala další detaily pro ovládání. Patent vyřizují také německý úřad DPMA a celosvětový registrátor WIPO.

Jelikož displej nedává žádný prostor bočním hardwarovým tlačítkům, počítá se s využitím virtuálních. Reagovat by měla například i na naklonění mobilu nebo jeho zatřesení, takže by bylo jedno, v jakém směru jej vytáhnete z kapsy. Na spodní ploše by měl být slot pro SIM kartu, USB-C konektor a reproduktor s mikrofonem. Horní hranu by mělo obsadit “power” tlačítko a opět reproduktor a mikrofon. Velká otázka jsou fotoaparáty, ale ty jsou pravděpodobně zvažovány v podobě objektivů pod displejem. Zmiňován je dokonce také stylus.

Na první pohled vypadá toto Motorola zařízení velmi poutavě, nicméně je také hned jasné, jaké problémy by byly při běžném používání. Když pomineme pravděpodobně snadné rozbití či poškození, tak jsou otázkou také interakce a nechtěné dotyky. A v neposlední řadě i cena. Fakt, že to zmíněný Xiaomi Mi MIX Alpha dotáhl jen na masově neprodejný koncept, top potvrzuje.

Chtěli byste používat takový mobil?

Zdroj: LetsGoDigital