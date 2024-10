Od 20. června 2025 začnou platit nové regulace technologií z pera EU

Kvůli čím dál většímu důrazu na ekologii přišla Evropská komise už v červnu 2023 s novým nařízením číslo 2023/1670. To výrobcům různých zařízení předkládá rozličné požadavky na ekodesign, a to nejen u chytrých telefonů. Týká se také všech mobilních telefonů jiných než chytrých, bezdrátových telefonů a počítačů typu slate.

Nařízení komise má 47 stran a můžete si ho volně stáhnout a pročíst. Ale asi to ani nebude třeba, protože samotných uživatelů se až tolik nedotkne. Jediné, co od 20. červa 2025 zjistíte, je, že u nových telefonů, tabletů a dalších zařízení bude přiložena speciální nálepka (a někteří výrobci, například Motorola, ji do balení začali přikládat už nyní). Pro výrobce ale půjde o víc než jen o získání samolepky.

Ekodesign s ohledem na spotřebu energie

Evropská komise si nejprve nechala vypracovat studii zabývající se technickými, environmentálními a hospodářskými aspekty mobilních a bezdrátových telefonů a počítačů. Došla k závěrům, že poptávka po nich prudce roste a spolu s ní se zvyšuje i poptávka po energiích, stejně jako po materiálech potřebných na jejich výrobu. Po ukončení životnosti ale nedochází k jejich dokonalé recyklaci, což podle komise značí plýtvání zdroji.

A tak se rozhodla zasáhnout a na řídit výrobcům, kteří z velké části prodávají svá zařízení v rámci EU, aby se zdroji zacházeli lépe. To zahrnuje celou řadu požadavků:

zamezení předčasnému zastarávání

opravitelnost

spolehlivost výrobků a jejich klíčových součástí (baterie, displej)

opětovnou použitelnost

recyklovatelnost

Ecodesign for sustainable products

A tyto požadavky v sobě snoubí právě nařízení ohledně ekodesignu. V tomto slově je toho přitom zahrnuto víc, než by vás nejspíš napadlo. Jedná se o požadavek na různé typy vylepšení současných mobilních telefonů, tabletů a počítačů z hlediska:

lepších konstrukčních řešení na podporu spolehlivosti

zajištění větší odolnosti při náhodných pádech

vyšší odolnosti vůči poškrábání

ochrany proti prachu a vodě

větší životnosti baterií

možnosti rozebrání a opravy

dostupnosti aktualizací operačního systému

poskytování informací uživatelům, opravnám a podnikům zabývajícími se recyklací

Výrobci tak od příštího června musejí zajistit, že nové modely jejich mobilů, tabletů nebo počítačů budou odpovídat nařízení Evropské komise. Pokud ne, budou považovány za nevyhovující.

Zařízení dostanou známku

Všechny nové modely budou nejprve otestovány, a to buď týmem určeným Evropskou komisí, případně členskými státy. Typicky se má jednat o testování 5 kusů daného zařízení. Pokud by neprošlo testy, pro jistotu budou otestována další tři totožné modely. A pokud vše vyhoví, dostane od EU energetický štítek, že splňuje přísné požadavky na ekodesign.

Pro uživatele to bude značit, že se jim do ruky dostanou robustnější, odolnější a lépe opravitelná zařízená, která by mohla mít delší životnost než dosud. EU si přitom jako dosud nejlepší technologie, na nichž hodlá trvat, stanovila odolnost proti náhodným pádům větší než 100 pádů, ochranu IP68, 1 200 nabíjecích cyklů baterie a odolnost vůči poškrábání stupně 6.

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie