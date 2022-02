Splnění všech snů naráz? Samsung patent slibuje super mobil

Zkuste si představit nejlepší Samsung telefony posledních dvou nebo tří let a do jednoho přístroje vtisknout všechny jejich zajímavé vlastnosti. Co by takový super mobil podle vašich představ uměl? Variant může být pochopitelně hodně, nicméně ta, kterou odhaluje nedávno registrovaný patent, zachycuje asi to úplně nejpodstatnější. Teoreticky zamýšlený Samsung telefon by měl ohebný výsuvný displej a současně by měl i vlastní “šuplík” na pero S Pen.

Výkresy zaregistrované u WIPO ukazují na zařízení s tradiční velikostí smartphonu, který by se ovšem mohl díky vysouvání flexibilní obrazovky o pár milimetrů rozšířit. Nově vzniklé místo na okraji by přitom podle obrázků mělo odhalit či aktivovat několik postranních ikon, přičemž přesně na druhé straně by se nacházel připnutý S Pen.

I když zatím vypadá takový mobil poměrně futuristicky, po technické stránce už k němu nejspíš není daleko. Výsuvné displeje už jsou ve vývoji nějakou dobu (Samsung sám nedávno začal na novou éru flexibilních obrazovek lákat) a tabu s umisťováním pera S Pen do jiných mobilů než z řady Galaxy Note bude na 99 % prolomeno letos u série Galaxy S22. Takže… třeba příští rok, Samsungu?

Co říkáte na konstrukci v patentu?

Zdroj: MSP