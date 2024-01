Motorola G54 5G bude ještě lepší! Co se změní?

Motorola G54 5G patří k nejvýhodnějším telefonům současnosti

Za pět tisíc korun dostanete telefon se 120Hz displejem, 12 GB RAM a obří baterií

Brzy bude tato povedená Motorola ještě lepší, výrobce pro ni připravuje nejnovější Android 14

Motorola G54 5G nabízí výborný poměr cena versus výkon. Kolem pěti tisíc korun patří k nejlepším nabídkám na trhu, telefon nemá žádné vyloženě slabé místo (samozřejmě pokud zohledníme jeho cenu). Výrobce si navíc zaslouží pochvalu za povedený a elegantní design, telefonu to sluší.

Svižný reakce zajišťuje Mediatek Dimensity 7020, kterému nechybí podpora 5G. Kapacitu operační paměti jsme už zmínili, interní úložiště má pěkných 256 GB. Co by ještě mohl výrobce na tomto telefonu vylepšit? V Indii začalo testování Androidu 14 a my se těšíme na okamžik, kdy aktualizace dorazí do České republiky.

Android 14 pro Motorolu G54 5G posune telefon kupředu. Výrobce sází na hodně čistou verzi operačního systému Android, za sebe ale dodám, že předinstalovaných aplikací by klidně mohlo být méně. Už se současnou verzí Androidu telefon reaguje výborně, krátkou dobu jsem s ním strávil a nemám vůči němu žádné výhrady.

Motorola Moto G54 5G Power Edition Kde koupit: Cena od: 4 989 Kč Koupit

Nahradit tento telefon v roce 2024 ale nebude pro Motorolu vůbec jednoduché. Výrobce před pár dny představil model Moto G34 5G, který je ještě o pár stokorun levnější. Jeho výbava je ale výrazně slabší a objektivním srovnáním zkrátka dojdeme k závěru, že Motorola G54 5G je lepší volbou a vyplatí se něco málo připlatit. Uvidíme, jak bude vypadat plnohodnotný nástupce. Pokud jej Motorola v roce 2024 představí, jistě opět posune možnosti levných telefonů kousek dál.

Líbí se vám Motorola G54 5G?

Zdroj: gizmochina