Milujete herní konzole? Xbox topinkovač je splněný sen!

Herní konzoli Xbox vám jistě nemusím představovat, moc větších jmen v herním světě nenajdete

Prakticky jediným vážným konkurentem je už dlouhé roky PlayStation od společnosti Sony

Xbox ale nemusí být jen konzole, do kuchyně si můžete pořídit originální topinkovač

Tohle není aprílový žertík, na ty máme ještě skoro tři měsíce čas. Microsoft respektive Xbox vyslyšel volání fanoušků a uvedl na trh další produkt, který sice s herní konzolí nemá nic společného, ale v domácnosti každého pravého pařmena se zkrátka musí dříve nebo později objevit. Xbox topinkovač!

Ostatně jen za první den prodeje Walmart eviduje přes 1000 objednávek a můj odhad je, že skutečné číslo bude ještě mnohem vyšší. Topinkovač sám o sobě nabízí atraktivní design a slušnou cenu, fanoušci herní konzole Xbox se ale mohou těšit na jednu extra funkci!

Tou samozřejmě není samotná příprava topinek, tu od topinkovače čekáme automaticky. Ale mrkněte se pořádně na přiložené snímky – na své topinky si můžete nechat umístit logo Xbox. Ano, je to drobnost, ale vypadá to skvěle a vůbec by mi nevadilo, kdyby se podobný produkt dostal do České republiky. Ostatně cena na hranici jednoho tisíce korun mi přijde u takto originálního výrobku v pohodě, bez ohledu na to, že se pořád bavíme jen o topinkovači.

Xbox Mini Fridge – World Premiere

Xbox topinkovač nabízí šestici režimů, nechybí digitální odpočítávání do konce opékání. Ovládání pomocí konzole bohužel není možné a nečekejte ani žádné jiné propojení s klasickým Xboxem, to ale za mě vůbec nevadí. Není to první Xbox produkt tohoto typu, v minulosti se na trh dostala malá lednička Xbox a měla solidní úspěch, navíc rychle dorazila do naší země. Příchod topinkovače považuji za velmi pravděpodobný, minimálně Alza by se toho chytit mohla. Z výrobců mobilních telefonů do domácích spotřebičů nejvíce fušuje Xiaomi, ostatně horkovzdušnou fritézu si nemohu vynachválit.

Jak se vám líbí Xbox topinkovač?

Zdroj: Walmart