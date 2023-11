Horkovzdušná fritéza Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L se u nás oficiálně začala prodávat

Nabízí spoustu režimů, šetří váš čas, umí skvělé krokety a můžete ji ovládat telefonem

Pokud nepotřebujete nádobu s objemem 6,5 litru, ušetříte nákupem menšího sourozence

Xiaomi vyrábí spoustu věcí a není to tak dlouho, co jsme vám ukázali první elektromobil od Xiaomi. Většina z nás zná od Xiaomi mobilní telefony, koloběžky nebo spotřebiče do domácnosti. Už několik let Xiaomi nabízí výborné horkovzdušné fritézy, novinkou na našem trhu je varianta s nádobou o objemu 6,5 litru. Kolik stojí a co všechno umí?

Nejprve pár slov o designu – domácí spotřebiče od Xiaomi jsou moc pěkné. Bílá barva nikdy nezklame a pokud máte bílých spotřebičů doma více tak jistě potvrdíte, že vypadají pěkně. Ale důležité je co fritéza umí a není toho málo! Samozřejmostí je pečení a rozmrazování, klidně můžete ve fritéze sušit ovoce. Po dokončení přípravy jídla udržuje fritéza automaticky jeho teplotu, nemusíte se o nic starat. Fritéza zvládne dostatečně široké spektrum teploty, rozsah 40 až 220 stupňů podle mě pokrývá většinu běžných pokrmů. Problém není příprava jogurtů, výborné bývají krokety. Jídla se nepřipalují, jednoduše je můžete zbavit přebytečného oleje.

Horkovzdušná fritéza Xiaomi je super!

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L pořídíte za tři tisíce korun, varianty s menší nádobou jsou samozřejmě o něco levnější, ty už se na trhu prodávají dlouho. Xiaomi Smart Air Fryer 4L (kterou několik měsíců používám) stojí malinko přes dva tisíce korun, verze s nádobou o objemu 3,5 litru je ještě o pětistovku levnější. Ve všech případech se díváte na šikovného a užitečného pomocníka do vaší kuchyně, napojení do aplikace Xiaomi Home je příjemným bonusem.

Doma už několik měsíců používáme horkovzdušnou fritézu Xiaomi původní velikosti, která disponuje nádobou s objemem 4 litry. Zatím se nestalo, že by nás velikost nádoby jakkoliv omezovala, doma jsme dva dospělí a dvě děti, 4 a 7 let. Co ale chci říci – fritéza od Xiaomi je důležitou součástí naší domácnosti, dětem (i dospělým) jídlo z ní chutná, při vaření šetří čas (člověk nemusí nic kontrolovat, zkrátka tam nahrne suroviny a časem přijde k hotovému pokrmu) a neumím si už představit, že bychom ji doma neměli. Větší verzi bych doporučil pro domácnosti s více členy, v opačném případě vám stávající velikosti budou stačit, navíc jsou o levnější (a pokud nemáte obří kuchyni, pak oceníte rovněž menší rozměry).

Líbí se vám horkovzdušná fritéza Xiaomi?

Zdroj: Vlastní