Prostředí konzole na PC: Microsoft přináší Xbox Mode na počítače s Windows 11

Microsoft začíná rozšiřovat Xbox Mode na všechna PC s Windows 11 ve vybraných regionech Režim nabízí konzolové celoobrazovkové prostředí optimalizované pro ovládání gamepadem V knihovně se sdružují hry z Xbox Game Pass i z dalších PC obchodů jako Steam

Adam Kurfürst Publikováno: 3.5.2026 12:00

Hraní na PC vždy lákalo svobodou a širokým výběrem her, ale pohodlí konzolového rozhraní mu chybělo. Microsoft teď tuto mezeru zkouší zaplnit napříč celou platformou. Po loňském debutu na herních handheldech Asus ROG Xbox Ally rozšiřuje funkci Xbox Mode i na klasická PC, notebooky a tablety s Windows 11. Cílem je přiblížit prostředí počítače tomu, co znají hráči z konzolí Xbox. Konzolové rozhraní s flexibilitou Windows Postupné rozšiřování přes Windows Update Konzolové rozhraní s flexibilitou Windows Xbox Mode v podstatě kopíruje koncept známý ze Steamu, kde nese označení Big Picture. Po jeho aktivaci se na obrazovce zobrazí celoobrazovkové prostředí inspirované konzolemi Xbox, v němž se uživatel pohybuje primárně pomocí gamepadu. Microsoft sliboval, že knihovna her, naposledy hraných titulů a další funkce budou snadno dostupné na pár kliknutí. Hlavní výhodou oproti konkurenci má být agregovaná knihovna her. Xbox Mode totiž ukáže nejen tituly z předplatného Xbox Game Pass, ale i nainstalované hry z dalších předních PC obchodů. Pokud tedy máte hry na Steamu nebo Epic Games Store, najdete je všechny pohromadě bez nutnosti přepínat aplikace. Důležité je, že se nejedná o samostatný systém. Xbox Mode běží nad Windows 11, takže kdykoliv lze přepnout zpět na klasickou plochu a využít plnou otevřenost počítače. Microsoft tak chce nabídnout to nejlepší z obou světů, byť faktem je, že podobnou funkci hráči na PC mají k dispozici už řadu let právě prostřednictvím Steam Big Picture. Postupné rozšiřování přes Windows Update Xbox Mode se bude k uživatelům dostávat postupně v rámci nejnovější aktualizace Windows 11. Microsoft zatím nespecifikoval, které konkrétní trhy jsou ve „vybrané" skupině, ani kdy se rozšiřování dotkne Česka. Pokud chcete novinku obdržet co nejdříve, výrobce doporučuje v Nastavení > Windows Update aktivovat volbu pro získání nejnovějších aktualizací hned, jakmile budou k dispozici. Microsoft společně s touto novinkou přináší i aktualizace pro herní handheld Xbox Ally X, kam přidává náhledovou verzi technologie pro upscaling obrazu Auto SR. Majitelé klasických konzolí Xbox se zase dočkají nového dashboardu s možností vypnout funkci Quick Resume pro jednotlivé hry a přidat si k rozhraní vlastní barvy. Zda Xbox Mode skutečně osloví hráče na běžných desktopech, je otázkou. Jeho přidaná hodnota dává největší smysl u zařízení s gamepadem nebo na herních handheldech, kde rozhraní pro myš a klávesnici není ideální. Na klasickém PC s monitorem zůstává otázkou, kolik uživatelů bude chtít opouštět zaběhnuté Steam Big Picture nebo přímo desktopovou plochu.

Zdroje: Xbox, The Verge