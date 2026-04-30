Nejpodivnější počítačová myš? Tahle dostala dotykový displej, který vzbuzuje spoustu otázek Hlavní stránka Zprávičky Turtle Beach představil herní myš Command Series MC7 s 2,25" dotykovým displejem za 159,99 eur Myš spoléhá na senzor Owl-Eye 30K s rozlišením až 30 000 DPI a polling rate 8 000 Hz Výdrž jedné baterie činí pouhých 10 hodin, balení proto obsahuje druhou baterii a dok Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.4.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Trend osazování dotykových displejů kam to jen jde se zdá být v posledních měsících nezastavitelný. Po klávesnicích, krabičkách od bezdrátových sluchátek i nabíječkách se nyní obrazovka dostala na vskutku překvapivé místo – do herní myši. Značka Turtle Beach ohlásila novinku s označením Command Series MC7, která má na boku zabudovaný 2,25″ displej. Ten má sloužit jako jakási obdoba stream decku, ale praktickému použití podle nás stojí v cestě hned několik zásadních problémů. Displej, který může snadno zavazet Specifikace, které by samy o sobě stačily Cena výdrže: výměna baterií jako ve dvoutisících letech Pro koho má MC7 smysl? Displej, který může snadno zavazet Dotyková obrazovka u MC7 zabírá levý bok myši – tedy přesně tam, kde má většina uživatelů palec. Turtle Beach prostřednictvím displeje nabízí ovládání DPI, profilů, maker, vybraných aplikací nebo zdrojů v softwaru OBS, ale otázkou je, jak často by takovou funkci člověk skutečně využil. Při hraní stěží spustíte oči z monitoru, abyste se podívali na bok myši, a u běžné práce zase nedává smysl ovládat aplikace přes mrňavou obrazovku, když máte plnohodnotný displej kousek nad ní. Server The Verge přirovnal koncept k neslavnému Touch Baru z MacBooků Pro, který Apple loni potichu pohřbil – a důvody k tomu měl. Stejně jako u této na první pohled užitečné vychytávky se totiž nabízí riziko nechtěných doteků, kvůli nimž si můžete během hraní omylem přepnout profil nebo spustit makro v ten nejhorší možný okamžik. Specifikace, které by samy o sobě stačily Když displej odsuneme stranou, MC7 nabízí výbavu odpovídající kategorii prémiových herních myší. Pod skořepinou tepe optický senzor Owl-Eye 30K s rozsahem 50 až 30 000 DPI, sledováním do 750 IPS a 70G akcelerací. Polling rate dosahuje 8 000 Hz při bezdrátovém připojení 2,4 GHz nebo přes USB, k dispozici je i Bluetooth a kabelové spojení. Mechanická tlačítka spoléhají na optické přepínače Titan Optical s životností 150 milionů kliků a součástí výbavy je rovněž adaptivní rolovací kolečko, které dovede přepínat mezi krokovým a volným režimem. Software Swarm II nabízí 33 programovatelných funkcí a pět profilů uložených přímo v paměti zařízení. Hmotnost činí 135 gramů, což je oproti běžným bezdrátovým myším z vyšší třídy znatelně více – právě integrovaný displej se na váze pravděpodobně podepisuje nejvíc. Cena výdrže: výměna baterií jako ve dvoutisících letech Asi největším problémem celého konceptu je výdrž. Každá z přiložených baterií o kapacitě 1 000 mAh vydrží podle výrobce jen 10 hodin při plném výkonu, případně 15 hodin po vypnutí podsvícení a LCD. Turtle Beach tento neduh řeší poněkud archaickým způsobem – do balení přidává druhou baterii a dokovací stanici, takže když jedna padne, nasadíte za pochodu druhou. Z praktického hlediska to znamená, že místo jednoduchého připojení kabelu jednou za několik dní budete řešit logistiku se dvěma akumulátory. Pro srovnání, konkurence od Logitechu nebo Razeru u srovnatelně dimenzovaných modelů běžně atakuje 70 až 90 hodin na nabití. Pro koho má MC7 smysl? Turtle Beach Command Series MC7 je nyní k dispozici k předobjednání za 159,99 eura (zhruba 3 900 Kč) s tím, že globální start prodeje je naplánovaný na 19. července 2026. Realisticky vzato je MC7 spíš zajímavý kus do vitríny než nástroj pro každodenní hraní. Ocení ji možná streameři, kteří si na bočním displeji uvítají rychlé přepínání scén v OBS, ale i v jejich případě je otázka, zda by místo myši nebylo praktičtější sáhnout po skutečném stream decku. Pro klasické hráče i kancelářské uživatele se kombinace nadbytečné funkce, vyšší hmotnosti a krátké výdrže jeví jako čisté prodělečné kompromisy. Co na herní myš s integrovaným dotykovým displejem říkáte vy? Zdroje: Turtle Beach, VideoCardz, The Verge O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 