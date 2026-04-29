Konec chaosu na stole. Tahle dokovací stanice z Alzy nahradí všechny redukce za pakatel

AlzaPower Metal C8 je hliníková dokovací stanice 8v1 s USB-C, 2× HDMI, 3× USB-A, čtečkou SD/microSD a Power Delivery až 85 W pro notebook Původně 1 790 Kč, s členstvím AlzaPlus+ za 1 432 Kč — sleva 360 Kč Hodnocení 4,5 z 5 z 83 recenzí — pro běžné využití funguje spolehlivě, pár výhrad k zahřívání a krátkému kabelu Jakub Kárník Publikováno: 29.4.2026 13:00 Když máte ultrabook s jedním nebo dvěma USB-C porty, dokovací stanice je v podstatě nutnost — bez ní nepřipojíte víc než jeden externí monitor a ještě potřebujete napájet samotný notebook. AlzaPower Metal C8 8v1 je nyní s členstvím AlzaPlus+ za 1 432 Kč. Členství stojí 59 Kč měsíčně a po nákupu ho můžete zrušit. Pro stanici s podporou dvou monitorů a 85W Power Delivery je to v české distribuci slušná cena. Pro koho je to dobrá volba S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete připojit dva externí monitory, několik USB periferií a zároveň nabíjet notebook jedním kabelem. Hliníkové tělo je odolné a Plug & Play instalace bez ovladačů.⚠️ Zvažte, že stanice nemá ethernet ani audio jack — dvě věci, které by se v této cenovce hodily. Také 15cm kabel je opravdu krátký a stanice se při zátěži znatelně zahřívá.💡 Za 1 432 Kč dostanete 2× HDMI 2.0 (až 4K/60 Hz na jeden monitor, 4K/30 Hz při duálním režimu na Windows), 3× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB-C s Power Delivery 100 W (z toho 85 W pro notebook), čtečku SD a microSD karet a kompaktní hliníkové tělo. Pro koho je to dobrá volba Hlavní tahák je podpora dvou nezávislých 4K monitorů přes HDMI v rámci jediného USB-C kabelu. Pro home office, kde má majitel notebook a chce ho připojit k velké pracovní ploše s několika monitory a periferiemi, je to elegantní řešení. Power Delivery 85 W stačí na nabíjení většiny ultrabooků (MacBook Air, Lenovo Slim 5, Dell XPS 13, ThinkPady) — k práci v kanceláři tedy zapojíte jeden kabel a notebook se nabije, zobrazí na monitorech a periferie se připojí. Recenzenti chválí kvalitu hliníkového zpracování, kompaktní rozměry a Plug & Play funkci — stačí připojit a všechno funguje bez instalace ovladačů. Pro Windows i macOS je kompatibilita slušná. Je potřeba ale pamatovat, že na macOS funguje pouze duplikace obrazu na obou monitorech, ne nezávislé rozšíření plochy — to je omezení Applu, ne stanice. S čím počítat Recenze jasně ukazují tři opakující se výhrady. První — 15cm kabel je opravdu krátký. Pokud máte notebook na jedné straně stolu a stanici na druhé, budete potřebovat USB-C prodlužovací kabel. Druhá — stanice se znatelně zahřívá hlavně při napájení notebooku přes ni. Pár recenzentů popisuje, že na ní „občas nelze udržet ruku" — pro stabilní fungování doporučujeme nechat kolem ní volné místo a nezakrývat ji. Třetí věc — chybí ethernet a audio jack. Pokud potřebujete kabelové připojení k síti, budete muset připojit USB-A → ethernet redukci. Pro někoho je to drobnost, pro jiného deal-breaker. Upozorňujeme také, že pro plnou funkčnost potřebujete napájecí adaptér s minimálně 100 W — adaptéry 65 W běžně přibalené k notebookům na to nestačí. A v některých případech — typicky se starším MacBookem M1, některými staršími Lenovo notebooky nebo specifickými konfiguracemi Linuxu — může být kompatibilita problémová. Před nákupem ověřte, že váš notebook podporuje DisplayPort 1.4 přes USB-C Alt Mode. Používáte u svého ultrabooku dokovací stanici, nebo spoléháte na vestavěné porty? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi