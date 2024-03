5 tipů na zboží z Číny: Vychytané příslušenství k TV

Jsme tu s dalšími tipy na zajímavé produkty z čínského online tržiště AliExpress. Opět se zaměříme na příslušenství, tentokrát na míru šité k TV neboli televizorům. A to jak k moderním a chytrým, tak i k těm starším a hloupějším. Možná by se některý z následujících kousků hodil právě do vašeho obýváku…

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Ambient sync RGB LED pásek od MOES

Mrzí vás, že váš televizor nemá vizuálně zajímavou funkci ambientního osvětlení (ambient light či ambilight), která by na zadní stěnu promítala barvy v synchronizaci s obsahem na obrazovce? Nemusíte kvůli tomu rovnou běžet pro novou TV, stačí dokoupit například toto zařízení, které zapojíte do USB a HDMI a jen správně nastavíte.

Cena: 1 090 Kč

20W soundbar AIYIMA

Jestliže by váš televizor potřeboval trochu „posílit“ v oblasti zvuku, jako elegantní řešení se nabízí decentní soundbar. Že byste raději dva sloupové reproduktory po stranách? Ani to v tomto případě není problém. Zařízení se dá šikovně šikovně rozdělit na dva díly.

Cena: 1 300 Kč

Mini Bluetooth klávesnice

Musíte jednou za čas v TV zadávat delší texty? Třeba při přihlašování do aplikací nebo při vyhledávání? Tak asi uznáte, že je to pěkná otrava. Pořiďte si malou klávesnici (která má v sobě navíc i myš) a už to nikdy nebude problém.

Cena: 240 Kč

Univerzální IR ovládací stanice

Když už jsme u ovládání a otravných věcí, nesmíme zapomenout ani na neustálé hledání ovladačů ke všem možným zařízením. Nejen televizor můžete spojit se stanicí s infračerveným vysílačem, která už se postará o potřebnou komunikaci a instrukce. Ovládat ji můžete z mobilní aplikace.

Cena: 200 Kč

Skládací plastová polička na TV

Všechny ty set-top boxy, přehrávače, ovládací stanice, routery nebo právě dálkové ovladače umí zabrat pěkný kus prostoru pod či před televizí. Co takhle je uložit na ni? S touto skládací poličkou to může být velmi praktické a přitom vůbec ne škaredé řešení. Vybírat můžete ze tří velikostí.

Cena: 120 Kč

