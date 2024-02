Vítejte u dalšího vydání seriálu s tipy na zajímavé zboží z AliExpressu. Dnešním tématem jsou bezpečnostní prvky s komunikační technologií ZigBee, které najdou využití například v kuchyni, koupelně nebo třeba na chalupě. Zkrátka jde o zařízení, se kterými byste mohli mít klidnější spaní či svědomí po odjezdu na dovolenou. Pro jistotu připomínáme, že ZigBee prvky potřebují pro propojení s mobilem také komunikační bránu.

ZigBee detektor kouře

Když se řekne zabezpečení kuchyně, možná nejskloňovanější téma je automaticky ochrana proti požáru. Za tím může stát nejen nehlídaný sporák, ale hlavně nejčastější zdroj všech požárů – varná konvice. V každém případě se vyplatí investovat pár stovek do detektoru kouře.

Cena: 250 Kč

ZigBee detektor úniku plynu

U sporáku ještě zůstaňme. Tedy v případě, kdy je alespoň částečně napojen na plyn. I když je zemní plyn dodatečně aromatizován, aby byl v případě úniku co nejsnadněji a nejrychleji cítit, v takových situacích se hodí každý pomocník, který může na problém upozornit o nějakou tu sekundu, minutu či hodinu dřív.

Cena: 310 Kč

ZigBee elektrický spínač

Jak zabránit například zmíněné varné konvici, aby vám nezměnila kuchyň či celý byl ve spáleniště? Nejjistější je ji odpojit od elektřiny. A pravidelně by to zasloužila i další zařízení. Můžete to řešit vytahováním zástrček nebo samostatnými chytrými zásuvkami, ale co jít ještě blíž ke zdroji? Do elektroinstalace zabudovaný spínač je možná to, co vaše (nejen) kuchyň potřebuje. Můžete sáhnout i po dražší verzi, která umí i měřit spotřebovanou energii.

Cena: 180 Kč

ZigBee detektor úniku vody

Třetí element, který může v kuchyni, koupelně, na záchodě a pak případně i v celém bytě napáchat velké škody. Nenápadné prosakování odpadního sifonu, prasklou hadici nebo technickou závadu staré pračky přitom snadno odhalí jednoduchý senzor.

Cena: 240 Kč

ZigBee pohybový senzor

Nejen v kuchyni byste jistě neradi měli také nezvané hosty v podobě zlodějů či zvířat. Pokud nesáhnete rovnou po kameře, můžete si včasné upozornění zajistit i obyčejným PIR senzorem. Ten se dá, pochopitelně, využít i jako automatický spínač světel při příchodu do místnosti.

Cena: 170 Kč

