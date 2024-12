Microsoft připustil možnost instalace Windows 11 na „nepodporovaný hardware“, ale příliš nejásejte

Microsoft otočil a připustil, že Windows 11 jdou nainstalovat na nepodporovaný hardware

V novém článku popisuje, co uživatele v takovém případě čeká

V žádném případě to neznamená, že by takový postup schvaloval

U společnosti Microsoft asi není nic nemožné. Jak jinak si vysvětlit, že se na jejím blogu objevil příspěvek, který popisuje, co se stane, když nainstalujete Windows 11 na nepodporovaný hardware. Přitom to je teprve pár dnů, co tvrdil, že to v žádném případě nejde.

Nový příspěvek od Microsoftu už netvrdí, že „to nejde“, ale že to není vůbec dobrý nápad. Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti – jakoby si nějakou v jiných případech připouštěl – a upozorňuje, že systém může být nestabilní. Co je horší, Microsoft hrozí absencí aktualizací včetně bezpečnostních.

Windows 10 logo

Podle Tom’s hardware se uživatelům zobrazí upozornění na jejich nekompatibilní hardware v podobě malého vodoznaku následovaný oznámením na panelu Nastavení.

Jaké máte možnosti?

Co můžete dělat, pokud máte Windows 10 a váš hardware není kompatibilní s Windows 11? Máte hned několik možností. První z nich je nedělat nic. Přestanou vám ale chodit bezpečnostní záplaty, takže tento přístup vám určitě nemůžeme doporučit.

Druhou možností je rozbít prasátko a zaplatit Microsoftu poplatek za roční prodloužení podpory. V případě, že během roku vyřešíte situaci jinak, není to úplně špatné řešení. Jedná se o 30 dolarů, což není zase tak mnoho.

Microsoft Surface

Microsoft prosazuje samozřejmě třetí možnost, a to instalaci Windows 11. Že máte nepodporovaný hardware? Ale to se dá snadno napravit zakoupením nového počítače přímo od Microsoftu! Že by se tím vysvětlovala snaha Microsoftu o obměnu počítačů?

Microsoft ze zcela pochopitelných důvodů nezmiňuje ještě jednu možnost, a to vykašlat se na Windows úplně. Dnešní nabídka použitelných operačních systémů je rozsáhlá a můžete si vybrat od Chromebooku, přes různé tablety, které velké části uživatelů stačí až po PC či notebook s instalovaným Linuxem. Nové Macy s procesorem M4 jsou také velice zajímavou volbou.

Minimální požadavky

Požadavek Specifikace Procesor 1gigahertzový (GHz) nebo rychlejší procesor se 2 nebo více jádry kompatibilní se 64bitovou architekturou nebo zařízení System on a Chip (SoC). RAM 4 GB Úložiště 64 GB Firmware Rozhraní UEFI, možnost zabezpečeného spouštění. TPM Specifikace Trusted Platform Module (TPM) verze 2.0. Grafická karta Kompatibilní s DirectX 12 nebo novější s ovladačem WDDM 2.0. Obrazovka Displej s vysokým rozlišením (720p), který má větší úhlopříčku než 9”, 8 bitů na barevný kanál.

Řešíte také problém s instalací Windows 11?

Zdroj: Microsoft, Tom’s Hardware