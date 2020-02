Chystá Microsoft Surface i s ohebným displejem? Objevil se nový patent

Vloni v říjnu jsme vás informovali o tom, že se Microsoft chystá letos před Vánoci prodávat nové produkty z řady Surface. Má jít o počítač Neo a telefon Duo. Obě zařízení jsou si designově velmi podobná a jejich hlavními poznávacími prvky jsou pant a dvojitý displej. Laptop (dá se to tak nazvat?) Neo poběží dle očekávání na Windows. Při představení telefonu Duo ale Microsoft překvapil tím, že v něm poběží Android. Firma každopádně vsadila na řešení se dvěma samostatnými displeji. Možná nechtěla riskovat se zavedením flexibilních obrazovek v době, kdy ještě byly na startu své cesty, neotestované a taky drahé. To už by se ale u další generace mohlo změnit. Nedávno zveřejněný patent ukazuje, že Microsoft minimálně přemýšlí nad tím, že by mělo jedno či více Surface zařízení ohebný displej.

Záznam je k nalezení přímo na americkém patentovém úřadě a jasně ukazuje, že firma skládací zařízení s flexibilním displejem skutečně navrhla. Jak to u patentů bývá, může jít pochopitelně jen o ochranu designu, který se jinak nikdy při produkce nepoužije. V tomto případě ale spíš sázíme na reálný záměr přístroj vyrobit. Jelikož z patentového dokumentu nejdou přímo vyčíst rozměry, můžeme jen hádat, jestli má jít o telefon či notebook. Rádi bychom ale věřili tomu, že obojí. Ohebný displej u dvou sourozeneckých Microsoft Surfacce produktů by byla paráda. Jen je tedy otázkou, zda by v telefonu dostal prostor Android.

Schválený patent spatřil světlo světa teprve před pár dny, ale vyplněný a podaný byl už vloni v květnu. Z designového hlediska zařízení připomíná již zmíněné produkty. U teoretického nástupce (nebo nástupců) v Microsoft Surface řadě by ohebný displej pouze nahradil dva samostatné. Odpověď na otázku, zda Microsoft skutečně uvede patent v život, dostaneme možná už po pár týdnech prodeje počítače Neo a telefonu Duo. Firma se asi bude rozhodovat i na základě jejich prodejnosti.

Myslíte, že se Microsoft pustí do výroby zařízení s ohebnou obrazovkou?

Zdroj: acentral