Microsoft chystá svůj Outlook i pro úplně nejslabší mobily

Android má oproti konkurenčnímu iOS řadu výhod (některé nedávno popsal přímo Google), z nichž ale v konečném důsledku vyplývají také starosti. Volná distribuce a upravitelnost například umožňují napasovat Android i na výkonnostně velmi slabá zařízení, nicméně pak je potřeba hledět mimo jiné i na to, zda tyto mobily či tablety dokáží bez větších problémů spustit běžné aplikace. Mnozí vývojáři pak řeší případné problémy vydáváním odlehčených verzí typu Go nebo Lite. Do této kategorie chce nyní podle všeho zařadit Microsoft svého mailového klienta Outlook.

Přímo oficiální plány redmondského giganta prozrazují nejen přípravy aplikace jménem Outlook Lite, ale také předpokládaný termín spuštění. Mělo by se tak stát ještě tento měsíc, tedy v červenci 2022. Pokud tedy vlastníte opravdu velmi slabý Android mobil a klasický Outlook je mimo jeho výkonností schopnosti, do několika týdnů by se pro vás mělo objevit šikovné řešení. Údajně již funguje v některých nespecifikovaných regionech a nyní jej vypustí Microsoft volně do světa.

Jak nyní spravujete maily v telefonu?

Zdroj: apolice