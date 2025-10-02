Microsoft ukázal nové ikony kancelářských aplikací. Jsou barevnější a oblejší Hlavní stránka Zprávičky Microsoft oficiálně odhalil přepracované ikony pro všech deset základních Microsoft 365 aplikací Nové ikony mají plynulejší tvary, výraznější barevné přechody a celkově jednodušší design pro lepší čitelnost Jde o první významný redesign od roku 2018, který odráží integraci Copilotu a strategický posun v ekosystému Microsoft 365 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Softwarový gigant Microsoft oficiálně představil nový design ikon pro své kancelářské aplikace, a to poté, co některé návrhy unikly již dříve v tomto roce. Podle Jona Friedmana, viceprezidenta pro design a výzkum Microsoft 365, jde o redesign, který má odrážet současnou transformaci Microsoft 365 a stále těsnější integraci s umělou inteligencí poháněným asistentem Copilot. Oblé tvary a živější barvy Nové ikony se vyznačují mnohem výraznějšími barvami. Microsoft opustil ostré hrany a rovné linie ve prospěch zaoblených tvarů a jemných křivek. Výsledkem jsou ikony, které působí dynamičtěji a podle designérů společnosti také přístupněji. Například ikona Wordu nyní používá pouze tři horizontální pruhy místo čtyř, což zlepšuje její čitelnost zejména při zobrazení v malých velikostech. Barevná paleta doznala také významných změn. Barevné přechody jsou nyní výraznější a živější, s přehnanými přechody mezi příbuznými odstíny, které zvyšují kontrast a zlepšují čitelnost. Podobně jako u redesignu loga Googlu, o kterém jsme vás znovu informovali tento týden, i Microsoft vsadil na syté a dynamické barvy, které dodávají ikonám moderní vzhled. Inspirováno Copilotem, zaměřeno na propojení Není náhodou, že nové ikony přicházejí v době, kdy Microsoft výrazně rozšiřuje možnosti umělé inteligence ve svých produktech. Jak uvedla sama společnost, hlavním zdrojem inspirace pro redesign byla právě ikona Copilotu. Jon Friedman vysvětluje, že nové ikony mají odrážet „strategický posun v Microsoft 365 – sjednocený, intuitivní a navržený pro plynulý tok napříč všemi platformami.“ Poslední redesign Office ikon proběhl v roce 2018 a Microsoft tehdy používal velmi podobný jazyk k popsání svých designových cílů – propojení, soudržnost, plynulá spolupráce. Tehdy se však tyto pojmy vztahovaly primárně k rozhraní, zatímco dnes odkazují spíše na schopnost Copilotu chápat záměr uživatele a umožnit mu plynule pracovat napříč celým ekosystémem Microsoft 365. Zachování písmen a identity Přestože ikony prošly výraznou modernizací, Microsoft se rozhodl zachovat charakteristická písmena v ikonách základních aplikací. „Písmena byla předmětem mnoha diskusí, protože představují cenný prostor a ikony, které následovaly po základních deseti aplikacích Office, je už nepoužívají,“ uvádí Friedman. „Jejich hodnota pro značku je však tak silná, že jsme se rozhodli je zachovat,“ doplnil. Kdy se s novými ikonami setkáme Microsoft oznámil, že nové ikony začne zavádět v nadcházejících týdnech napříč webovými, desktopovými a mobilními platformami. Redesign se dotkne jak běžných uživatelů, tak komerčních zákazníků Microsoft 365. Nové ikony jsou dalším krokem v evolučním vývoji designového jazyka Microsoftu a ukazují, jak společnost postupně přehodnocuje svou identitu v éře umělé inteligence. Společnost zdůrazňuje, že jde spíše o „evoluci než revoluci“ – ikony si zachovávají rozpoznatelnost, ale zároveň reflektují probíhající transformaci Microsoft 365 v propojenější a inteligentnější ekosystém. Jak se vám nové ikony Microsoft 365 líbí? Zdroje: Microsoft, The Verge, Neowin O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Microsoft Office Windows Mohlo by vás zajímat Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1. AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1. Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat Adam Kurfürst 5.1. Chystá se pokračování Minecraftu? Tvůrce legendární hry prozradil své plány Jana Skálová 7.1. Xiaomi má novou hračku za pár drobných, která se hodí ke každému notebooku Adam Kurfürst 24.10.2024 Nejmilovanější program ve Windows dostane umělou inteligenci. Nadchne dospělé i děti Jana Skálová 14.11.2024