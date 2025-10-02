TOPlist

Microsoft ukázal nové ikony kancelářských aplikací. Jsou barevnější a oblejší

  • Microsoft oficiálně odhalil přepracované ikony pro všech deset základních Microsoft 365 aplikací
  • Nové ikony mají plynulejší tvary, výraznější barevné přechody a celkově jednodušší design pro lepší čitelnost
  • Jde o první významný redesign od roku 2018, který odráží integraci Copilotu a strategický posun v ekosystému Microsoft 365

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
2.10.2025 20:00
Ikona komentáře 0
microsoft office nove ikonky na pilirich 2025 redesign

Softwarový gigant Microsoft oficiálně představil nový design ikon pro své kancelářské aplikace, a to poté, co některé návrhy unikly již dříve v tomto roce. Podle Jona Friedmana, viceprezidenta pro design a výzkum Microsoft 365, jde o redesign, který má odrážet současnou transformaci Microsoft 365 a stále těsnější integraci s umělou inteligencí poháněným asistentem Copilot.

Oblé tvary a živější barvy

Nové ikony se vyznačují mnohem výraznějšími barvami. Microsoft opustil ostré hrany a rovné linie ve prospěch zaoblených tvarů a jemných křivek. Výsledkem jsou ikony, které působí dynamičtěji a podle designérů společnosti také přístupněji. Například ikona Wordu nyní používá pouze tři horizontální pruhy místo čtyř, což zlepšuje její čitelnost zejména při zobrazení v malých velikostech.

promena office ikon v case az do 2025

Barevná paleta doznala také významných změn. Barevné přechody jsou nyní výraznější a živější, s přehnanými přechody mezi příbuznými odstíny, které zvyšují kontrast a zlepšují čitelnost. Podobně jako u redesignu loga Googlu, o kterém jsme vás znovu informovali tento týden, i Microsoft vsadil na syté a dynamické barvy, které dodávají ikonám moderní vzhled.

Inspirováno Copilotem, zaměřeno na propojení

Není náhodou, že nové ikony přicházejí v době, kdy Microsoft výrazně rozšiřuje možnosti umělé inteligence ve svých produktech. Jak uvedla sama společnost, hlavním zdrojem inspirace pro redesign byla právě ikona Copilotu. Jon Friedman vysvětluje, že nové ikony mají odrážet „strategický posun v Microsoft 365 – sjednocený, intuitivní a navržený pro plynulý tok napříč všemi platformami.“

microsoft 365 nove ikonky 2025 redesign

Poslední redesign Office ikon proběhl v roce 2018 a Microsoft tehdy používal velmi podobný jazyk k popsání svých designových cílů – propojení, soudržnost, plynulá spolupráce. Tehdy se však tyto pojmy vztahovaly primárně k rozhraní, zatímco dnes odkazují spíše na schopnost Copilotu chápat záměr uživatele a umožnit mu plynule pracovat napříč celým ekosystémem Microsoft 365.

Zachování písmen a identity

Přestože ikony prošly výraznou modernizací, Microsoft se rozhodl zachovat charakteristická písmena v ikonách základních aplikací. „Písmena byla předmětem mnoha diskusí, protože představují cenný prostor a ikony, které následovaly po základních deseti aplikacích Office, je už nepoužívají,“ uvádí Friedman. „Jejich hodnota pro značku je však tak silná, že jsme se rozhodli je zachovat,“ doplnil.

Kdy se s novými ikonami setkáme

Microsoft oznámil, že nové ikony začne zavádět v nadcházejících týdnech napříč webovými, desktopovými a mobilními platformami. Redesign se dotkne jak běžných uživatelů, tak komerčních zákazníků Microsoft 365.

Nové ikony jsou dalším krokem v evolučním vývoji designového jazyka Microsoftu a ukazují, jak společnost postupně přehodnocuje svou identitu v éře umělé inteligence. Společnost zdůrazňuje, že jde spíše o „evoluci než revoluci“ – ikony si zachovávají rozpoznatelnost, ale zároveň reflektují probíhající transformaci Microsoft 365 v propojenější a inteligentnější ekosystém.

Jak se vám nové ikony Microsoft 365 líbí?

Zdroje: Microsoft, The Verge, Neowin

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
