Tohle je nová identita Googlu. Pestrobarevné logo se stává symbolem celé společnosti a jejích pokroků

  • Google představil nové firemní logo s gradientovým designem místo čtyř ostrých barev
  • Změna symbolizuje evoluci společnosti v éře umělé inteligence a inovací
  • Nový design se postupně rozšíří napříč všemi produkty a službami Googlu

Adam Kurfürst
29.9.2025 22:00
Ikona komentáře 0
google nove logo 2025 oficialni oznameni nahled

Google oficiálně oznámil zavedení nového firemního loga, které postupně nahradí dosavadní čtyřbarevné „G“ napříč celým portfoliem produktů a služeb. Hlavní změnou je přechod od čtyř ostrých barev ke gradientovému designu, díky kterému logo září daleko více odstíny. Společnost tuto změnu prezentuje jako symbol své transformace v éře umělé inteligence.

Gradientový design místo ostrých barev

Nové logo Googlu si zachovává charakteristickou paletu čtyř barev – modré, červené, žluté a zelené – ale nyní mezi nimi plynule přechází pomocí gradientu. Výsledkem je modernější a dynamičtější vzhled, který podle společnosti lépe odráží kreativní energii a inovace poháněné umělou inteligencí. Design byl poprvé představen v květnu tohoto roku pro vyhledávač Google Search, o čemž jsme vás tehdy informovali.

google nove logo 2025 oficialni oznameni

Jak změnu vysvětluje samotný Google

Ve svém blogovém příspěvku Google připomíná, že čtyřbarevné logo „G“, které údajně odráželo tehdejší způsoby interakce uživatelů s produkty společnosti, zavedl před deseti lety. Nyní přichází čas na další evoluci. „Nové Google G nyní reprezentuje celý Google – značku i společnost,“ uvádí firma s tím, že změna vizuálně odráží vývoj v éře AI.

nove logo google home se smart home produkty okolo
Obří aktualizace aplikace Google Home dorazila k prvním uživatelům! Tohle přináší Adam Kurfürst Zprávičky

Google zdůrazňuje, že jasnější odstíny a gradientový design symbolizují vlnu inovací poháněných umělou inteligencí napříč produkty a technologiemi společnosti. Design již od června používá služba Gemini a v následujících měsících se postupně objeví i v dalších produktech, platformách a službách.

Postupné rozšíření napříč ekosystémem

Změna loga nebude okamžitá – Google plánuje postupnou implementaci v průběhu následujících měsíců. Uživatelé si tak budou moci na nový vzhled zvyknout postupně, jak se bude objevovat v jednotlivých aplikacích a službách. Změna se již promítla například do loga služby Google Home, jejíž aplikace pro zařízení s iOS o víkendu obdržela významnou aktualizaci.

Jak se vám líbí nové gradientové logo Googlu?

Zdroj: Google

