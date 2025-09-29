Tohle je nová identita Googlu. Pestrobarevné logo se stává symbolem celé společnosti a jejích pokroků Hlavní stránka Zprávičky Google představil nové firemní logo s gradientovým designem místo čtyř ostrých barev Změna symbolizuje evoluci společnosti v éře umělé inteligence a inovací Nový design se postupně rozšíří napříč všemi produkty a službami Googlu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Google oficiálně oznámil zavedení nového firemního loga, které postupně nahradí dosavadní čtyřbarevné „G“ napříč celým portfoliem produktů a služeb. Hlavní změnou je přechod od čtyř ostrých barev ke gradientovému designu, díky kterému logo září daleko více odstíny. Společnost tuto změnu prezentuje jako symbol své transformace v éře umělé inteligence. Gradientový design místo ostrých barev Nové logo Googlu si zachovává charakteristickou paletu čtyř barev – modré, červené, žluté a zelené – ale nyní mezi nimi plynule přechází pomocí gradientu. Výsledkem je modernější a dynamičtější vzhled, který podle společnosti lépe odráží kreativní energii a inovace poháněné umělou inteligencí. Design byl poprvé představen v květnu tohoto roku pro vyhledávač Google Search, o čemž jsme vás tehdy informovali. Jak změnu vysvětluje samotný Google Ve svém blogovém příspěvku Google připomíná, že čtyřbarevné logo „G“, které údajně odráželo tehdejší způsoby interakce uživatelů s produkty společnosti, zavedl před deseti lety. Nyní přichází čas na další evoluci. „Nové Google G nyní reprezentuje celý Google – značku i společnost,“ uvádí firma s tím, že změna vizuálně odráží vývoj v éře AI. Obří aktualizace aplikace Google Home dorazila k prvním uživatelům! Tohle přináší Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Google zdůrazňuje, že jasnější odstíny a gradientový design symbolizují vlnu inovací poháněných umělou inteligencí napříč produkty a technologiemi společnosti. Design již od června používá služba Gemini a v následujících měsících se postupně objeví i v dalších produktech, platformách a službách. Postupné rozšíření napříč ekosystémem Změna loga nebude okamžitá – Google plánuje postupnou implementaci v průběhu následujících měsíců. Uživatelé si tak budou moci na nový vzhled zvyknout postupně, jak se bude objevovat v jednotlivých aplikacích a službách. Změna se již promítla například do loga služby Google Home, jejíž aplikace pro zařízení s iOS o víkendu obdržela významnou aktualizaci. Jak se vám líbí nové gradientové logo Googlu? Zdroj: Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google logo Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024