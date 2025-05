Google logo mění své ikonické „G“: Dalo sbohem ostrým přechodům mezi barvami!

Google tiše aktualizuje svou čtyřbarevnou ikonu „G“, kterou známe z domovských obrazovek, lišty vyhledávání nebo faviconu v prohlížeči. Ikona vznikla v roce 2015 spolu s redesignem celého loga společnosti, a od té doby zůstala prakticky beze změn – tedy až doteď. Nová verze už nemá čtyři oddělené barevné bloky, ale jednotlivé barvy do sebe vzájemně plynule přecházejí formou gradientu – červená se slévá do žluté, žlutá do zelené a ta následně do modré.

Výsledkem je jemnější a modernější vzhled, který víc ladí s novějšími prvky designu, jako je například duhový přechod u loga Gemini nebo barevné efekty v AI módu vyhledávání.

Změna už je dostupná v nejnovější aktualizaci aplikace Google pro iOS, a na Androidu se objevila v beta verzi aplikace Google 16.18. Změna už je mimochodem v tuto chvíli zaznamenaná i na Wikipedii.

Pokud máte aplikaci připnutou na domovské obrazovce, pravděpodobně si nového „G“ všimnete, každopádně ke mně například změna ještě automaticky nedošla. V prohlížeči ale půjde spíš o detail, který většina lidí přehlédne.

Chystá Google další zásadní designové změny?

Zatím nejde o celkový redesign hlavního loga společnosti jakožto šestipísmenného nápisu, ale není vyloučeno, že se podobný přechodový styl začne objevovat i u dalších ikon, jako jsou Mapy nebo Chrome. Ty mají barevné segmenty, u kterých by „prolínání“ mohlo vizuálně dobře fungovat.

Na první pohled jde malý krok, ale v kontextu postupného sjednocování vizuální identity v AI éře je tahle změna vlastně docela logická.

Google jde s dobou – a vy? Líbí se vám to, nebo byste zůstali u staršího loga?

Zdroj: 9to5Google