Obří aktualizace aplikace Google Home dorazila k prvním uživatelům! Tohle přináší

Adam Kurfürst
Publikováno: 29.9.2025 08:00

Velký redesign aplikace Google Home, o kterém jsme vás nedávno informovali, se začíná dostávat k majitelům iPhonů. Podle serveru 9to5Google Google v sobotu vydal verzi 4.0.54 pro iOS, která přináší zásadní změny v rozhraní i funkcích. Nejdůležitější novinkou je integrace umělé inteligence Gemini pro ovládání chytré domácnosti, zajímavostí pak může být modernizace loga (viz obrázek výše).

Gemini přichází do chytré domácnosti

Hlavní novinkou je funkce „Ask Home", která integruje Gemini přímo do aplikace. Po klepnutí na novou lištu v horní části aplikace se otevře chatové rozhraní, kde můžete psát příkazy pro ovládání zařízení. Systém zobrazuje karuselové dlaždice jednotlivých zařízení, které lze jedním klepnutím zapnout či vypnout.

Při prvním spuštění musí uživatelé odsouhlasit podmínky používání Gemini. Zatím funguje pouze základní vyhledávání zařízení a zobrazování automatizací při psaní. Pokročilejší funkce ještě nejsou aktivní – Google zobrazuje hlášku, že „Ask Home ještě není připraveno pro vaši domácnost, ale dostanete notifikaci, jakmile bude".

Zajímavou funkcí bude Gemini Live, při které zůstane mikrofon aktivní i po prvním dotazu. To umožní pokládat navazující otázky bez nutnosti znovu říkat „Hey Google". Mikrofon se automaticky vypne po krátké době neaktivity nebo můžete konverzaci ukončit manuálně.

Kompletní redesign rozhraní

Aplikace dostala novou ikonu s gradientními barvami, která připomíná design Google G a Gemini. Rozhraní bylo zjednodušeno na tři hlavní taby – Home, Activity a Automations. Karta Home obsahuje horní záložky pro Oblíbené, Zařízení, Kamery, Světla či Wi-Fi, mezi kterými lze přepínat přejetím prstu.

Google potají zabíjí značku Nest. Nový Home Speaker s Gemini a (pravděpodobně) češtinou odhalí 1. října
Jakub Kárník
Zprávičky

V horní části aplikace najdeme kromě lišty nové funkce Ask Home kruh pro nastavení stavu Doma/Pryč či tlačítko plus pro přidávání zařízení a menu účtu s přístupem k nastavením.

Další vylepšení a dostupnost

Pro uživatele s aktivní funkcí Voice Match bude dostupná možnost vyhledávání a zobrazování historie z kompatibilních kamer na chytrých displejích. Google také upozorňuje, že hlasový asistent Gemini bude dostupný všem členům domácnosti včetně hostů.

Zatím se redesign rozšiřuje mezi uživatele v programu Public Preview na iOS. Plné spuštění všech funkcí se očekává 1. října, kdy má Google oficiálně oznámit novinky. Pro Android zatím Google termín vydání neoznámil, ale dá se očekávat, že aktualizace dorazí v následujících týdnech.

Co říkáte na integraci Gemini do Google Home?

Zdroj: 9to5Google