Google potají zabíjí značku Nest. Nový Home Speaker s Gemini a (pravděpodobně) češtinou odhalí 1. října Hlavní stránka Zprávičky Google potvrdil název chystaného reproduktoru - bude se jmenovat Google Home Speaker V kódu aplikace Google Home se objevila zmínka o 360stupňovém zvuku Nest Aware přejmenují na Google Home Premium, což naznačuje tlak na placené funkce Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Před měsícem jsme vás informovali o masivním úniku chystaných produktů Google Nest. Tehdy jsme viděli rendery nového reproduktoru ve čtyřech barvách, ale název jsme neznali. Teď je jasno – v kódu aplikace Google Home verze 3.41 se objevil text, který mluví o „Google Home Speaker“. Pokud to není jen interní placeholder, máme oficiální jméno. Konec éry Nest, návrat k původní značce Je to zajímavý obrat. Po letech, kdy Google tlačil značku Nest (Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub), se vrací k původnímu pojmenování z roku 2016. Tehdy měl Google Home, Home Mini a Home Max. Teď bude mít Google Home Speaker. Někdo v marketingu nejspíš pochopil, že značka Nest zákazníky spíš mate. V aplikaci se objevil i marketingový text: „Užijte si 360° zvuk na Google Home Speaker a 2K video na nových kamerách a zvoncích Nest“. Zaoblený design reproduktoru, který jsme viděli na renderech, tedy dává smysl – zvuk má vycházet rovnoměrně do všech stran. Gemini místo Asistenta, ale za peníze Nový reproduktor nebude jen přehrávat hudbu. Google v něm kompletně nahradí starého Asistenta umělou inteligencí Gemini. V kódu aplikace se píše: „Seznamte se s Gemini, vaším novým hlasovým asistentem. Jděte za hranice příkazů a ptejte se na cokoliv.“ Funkce, které Google slibuje: Gemini Live pro přirozenější konverzace Ask Home – popíšete, co chcete automatizovat, AI to nastaví Chytré zabezpečení – AI popíše, co vidí na kamerách, pošle shrnutí dne Sound Sensing – rozpozná rozbité sklo nebo alarm, když nejste doma Háček? Většina funkcí bude vyžadovat předplatné Google Home Premium. To je přejmenovaný Nest Aware, který dnes stojí 10 dolarů měsíčně (v Česku nefunguje). Představení 1. října, ale kdy u nás? Google oficiálně odhalí nový reproduktor 1. října. Otázka zní – dostane se k nám? Jak jsme psali minule, Google Store v Česku sice funguje, ale produkty Nest zatím nenabízí. Jak se těšíte na chystaný reproduktor od Googlu? Zdroj: 9to5google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář chytrý reproduktor Gemini Google únik informací Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.