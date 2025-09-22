TOPlist

Google potají zabíjí značku Nest. Nový Home Speaker s Gemini a (pravděpodobně) češtinou odhalí 1. října

  • Google potvrdil název chystaného reproduktoru - bude se jmenovat Google Home Speaker
  • V kódu aplikace Google Home se objevila zmínka o 360stupňovém zvuku
  • Nest Aware přejmenují na Google Home Premium, což naznačuje tlak na placené funkce

Jakub Kárník
Jakub Kárník
22.9.2025 16:00
google reproduktor unik

Před měsícem jsme vás informovali o masivním úniku chystaných produktů Google Nest. Tehdy jsme viděli rendery nového reproduktoru ve čtyřech barvách, ale název jsme neznali. Teď je jasno – v kódu aplikace Google Home verze 3.41 se objevil text, který mluví o „Google Home Speaker“. Pokud to není jen interní placeholder, máme oficiální jméno.

Konec éry Nest, návrat k původní značce

Je to zajímavý obrat. Po letech, kdy Google tlačil značku Nest (Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub), se vrací k původnímu pojmenování z roku 2016. Tehdy měl Google Home, Home Mini a Home Max. Teď bude mít Google Home Speaker. Někdo v marketingu nejspíš pochopil, že značka Nest zákazníky spíš mate.

google home speaker bezova render android headlines
google home speaker cerna render android headlines
google home speaker zelena render android headlines
google home speaker cervena render android headlines

V aplikaci se objevil i marketingový text: „Užijte si 360° zvuk na Google Home Speaker a 2K video na nových kamerách a zvoncích Nest“. Zaoblený design reproduktoru, který jsme viděli na renderech, tedy dává smysl – zvuk má vycházet rovnoměrně do všech stran.

Gemini místo Asistenta, ale za peníze

Nový reproduktor nebude jen přehrávat hudbu. Google v něm kompletně nahradí starého Asistenta umělou inteligencí Gemini. V kódu aplikace se píše: „Seznamte se s Gemini, vaším novým hlasovým asistentem. Jděte za hranice příkazů a ptejte se na cokoliv.“

Funkce, které Google slibuje:

  • Gemini Live pro přirozenější konverzace
  • Ask Home – popíšete, co chcete automatizovat, AI to nastaví
  • Chytré zabezpečení – AI popíše, co vidí na kamerách, pošle shrnutí dne
  • Sound Sensing – rozpozná rozbité sklo nebo alarm, když nejste doma

Háček? Většina funkcí bude vyžadovat předplatné Google Home Premium. To je přejmenovaný Nest Aware, který dnes stojí 10 dolarů měsíčně (v Česku nefunguje).

Představení 1. října, ale kdy u nás?

Google oficiálně odhalí nový reproduktor 1. října. Otázka zní – dostane se k nám? Jak jsme psali minule, Google Store v Česku sice funguje, ale produkty Nest zatím nenabízí.

Jak se těšíte na chystaný reproduktor od Googlu?

Zdroj: 9to5google

