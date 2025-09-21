Aplikace Google Home dostane masivní aktualizaci! Přijde Gemini, změní se rozhraní a nejspíš dorazí předplatné Hlavní stránka Zprávičky Google Home dostane kompletní redesign s integrací asistenta Gemini Aplikace nabídne funkci "Ask Home" pro konverzační ovládání chytré domácnosti Změny by měly dorazit po oficiálním představení 1. října 2025 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.9.2025 08:00 2 komentáře 2 Google připravuje masivní aktualizaci aplikace Google Home, která postaví do centra pozornosti umělou inteligenci Gemini. Server Android Authority jednotlivé změny zmapoval – verze aplikace v3.41.50.3 obsahuje kód pro kompletně přepracované uživatelské rozhraní a funkce založené na pokročilejším AI asistentovi. Podívejme se, co všechno nás čeká. Gemini konečně nahradí Google Asistenta Hlavní novinkou bude „Gemini for Home“, který kompletně nahradí dosavadního Asistenta Google na zařízeních chytré domácnosti. Uživatelé získají přístup k Gemini Live, což umožní přirozené konverzace s AI asistentem bez nutnosti používat konkrétní příkazy. Systém bude schopen popsat, co chcete automatizovat, prohledávat historii videa a událostí v domácnosti nebo poskytovat detailní AI popisy událostí včetně denních souhrnů. Nová verze aplikace mimochodem zmiňuje připravovaný a už dříve únikem odhalený Google Home Speaker s 360° zvukem, který konečně využije plný potenciál Gemini. Chystá se předplatné Google Home Premium Serveru Android Authority se mimo jiné povedlo zjistit, že některé pokročilé funkce budou vyžadovat předplatné Google Home Premium, jehož cena zatím nebyla oznámena. Portál 9to5Google pak informuje o tom, že tato služba nahradí současné Nest Aware a nabídne funkce jako nahrávání videa při detekci pohybu, rozpoznávání známých tváří nebo detailní AI popisy událostí s denními souhrny. Zajímavostí je, že Google Home Premium by mělo být součástí předplatného Google One – minimálně ve Velké Británii tato výhoda v případě Nest Aware funguje už od roku 2024. Google navíc chystá i variantu Premium Advanced, která pravděpodobně nahradí Nest Aware Plus s 60denní historií událostí a 10denním nepřetržitým nahráváním. Přepracované uživatelské rozhraní Aplikace projde výraznou vizuální proměnou. Tab „Oblíbené“ (Favorites) se přejmenuje na „Domů“ (Home), zatímco taby Zařízení a Nastavení zmizí úplně. K seznamu všech zařízení se dostanete přes ikonu mřížky přímo na hlavní obrazovce. Rozhraní bude čistší a přehlednější – ikony pro Nastavení, Doručenou poštu a Lab (preview funkce) se přesunou do přepínače účtů. Zajímavou novinkou je možnost připnout venkovní kvalitu vzduchu (AQI) a teplotu přímo na úvodní obrazovku. Data se budou zobrazovat pro adresu, kterou máte nastavenou jako domácí v Google Home. Změnami projdou také taby Aktivita a Automatizace, které dostanou nové ikony a mírně odlišný vzhled. Funkce „Ask Home“ jako centrální bod ovládání Klíčovým prvkem nového rozhraní bude vyhledávací lišta „Ask Home“ umístěná v horní části aplikace. Přes ni budou uživatelé komunikovat s Gemini pomocí přirozeného jazyka – stačí popsat, co chtějí udělat, a AI se postará o zbytek. Po prvním spuštění bude nutné odsouhlasit nové podmínky používání. Konverzační obrazovka nabídne možnost hodnotit odpovědi palcem nahoru nebo dolů pro zlepšení výsledků. Uživatelé budou moci také regenerovat odpovědi pomocí tlačítka obnovení nebo zahájit zcela novou konverzaci. Změny se dotknou i přidávání nových zařízení – skenování QR kódů už nebude na celou obrazovku, ale v menším náhledu pro lepší zaměření na skenovanou oblast. Kdy se novinek dočkáme? Google oficiálně potvrdil oznámení novinek Nest – konkrétně nových kamer, domovního zvonku a zmíněného reproduktoru – na 1. října 2025. Lze tedy předpokládat, že krátce poté začne postupné nasazování aktualizace pro uživatele. Integrace Gemini do Google Home představuje největší změnu v ovládání chytré domácnosti od uvedení Google Assistant. Místo pevně daných příkazů budou uživatelé moci s domácností komunikovat přirozeně, jako by mluvili s lidským služebníkem. Těšíte se na Gemini v Google Home, nebo vám vyhovuje současný Google Assistant? Zdroje: Android Authority, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Android aplikace Chytrá domácnost Gemini Google Google Home Umělá inteligence únik Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.