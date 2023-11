Microsoft nyní oficiálně po několika měsících testování spouští svou novou aplikaci pro širokou veřejnost. Loop je praktická aplikace, která je navržena tak, aby pomáhala týmům společně přemýšlet, plánovat a tvořit – spolupracovat rychleji a efektivněji. Loop je dostupný pro zákazníky s Microsoft 365 Business Standard, Business Premium, E3 a E5 a jak na webu, tak na mobilních zařízeních.

Aplikace Loop přináší uživatelům webový nástroj, který má podpořit týmovou produktivitu a je velmi podobný již známému nástroji Notion. Můžete vytvářet nástěnky, sepisovat dokument, do kterého si můžete zaznamenávat poznámky ze schůzek nebo například použít šablonu, která má za cíl pomoci týmům se asynchronně rozhodovat. Veškeré dokumenty, které vytvoříte můžete pohodlně sdílet s ostatními.

Jednou z dalších praktických výhod je vyhledávání relevantních souborů a obsáhlá galerie šablon s komplexní škálou využití. Ať už potřebujete vytvořit marketingový plán, domovskou stránku týmu nebo analýzu konkurenceschopnosti. Do vybrané šablony si následně můžete jednoduše vepisovat informace a upravovat dle vašich potřeb a preferencí. Galerie vám může značně ušetřit čas a zefektivnit práci, na vás je jen vložit informace do vybraného formátu. Důležitou výhod je pochopitelně integrace i dalších software společnosti Microsoft, díky které dokáže provázat důležité programy a tím opět ušetřit chvilku čas na přepínání mezi otevřenými okny.

Většina funkcí aplikace Loop je k dispozici zdarma pro komerční zákazníky. Takže prakticky pro všechny, kdo mají přístup k Outlooku či ostatním produktům společnosti. Nabízí pro osobní účty 5 GB pracovního prostoru až pro 50 členů a možnost otevřených maximálně pěti samostatných projektů jedním uživatelem. Rozšíření v tuto chvíli není možné a vyzkoušet ho můžete i na oficiálním webu.

