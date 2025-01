Microsoft v Česku loni hromadně propouštěl, teď si nechá vyplatit půl miliardy

Reklama

Společnost Microsoft v minulém roce čelila velkému tlaku, který se týkal všech globálních technologických firem. 1. listopadu její akcie zažily nejhorší propad za poslední dva roky. A tuzemské pobočce se také příliš nedařilo. V období 2023 až 2024 jí meziročně poklesly tržby o 400 milionů na 2,8 miliardy korun.

Zároveň český Microsoft mezi lety 2023 a 2024 propustil bezmála 100 zaměstnanců, a to včetně manažerů. Skype, který pod něj spadá, také snížil stavy, i když o pouhých 10 zaměstnanců. Přes to všechno ale lokální pobočce Microsoftu nakonec meziročně stoupl zisk o 3,4 milionu na 333,5 milionu korun.

Americký Microsoft se proto rozhodl, že si zisky z české pobočky stáhne k době, a to v plné výši. Vyplatit si nechává i zisk Skypu. Celkem jde tak o 333,5 milionu + 185,4 milionu, tedy 518,9 milionu korun. Peníze odcházejí do USA ve formě dividendy.

Nejvíce Microsoftu vydělává cloud

Microsoft v minulém roce nejvíce vydělával na svých různých cloudových službách, především na Microsoft Azure, Microsoft 365 a Dynamics 365. Uživatelé se ale nechávají zlákat také jeho AI nástroji a zajímá je především Copilot. Tyto nástroje se pozvolna stávají součástí většiny služeb od Microsoftu.

Zároveň je třeba zmínit, že právě oblíbený kancelářský balík Microsoft 365 od letoška výrazně zdražuje. A to zejména kvůli tomu, že jeho součástí je od 16. ledna právě Copilot. Zákazníci ale mají na výběr – mohou si předplácet balíček bez AI nástrojů, který je levnější – nebo dražší variantu s AI funkcemi.

Zdražení se přitom týká jak individuálního tarifu, tak i rodinného. Ale pouze u nových zákazníků. Ti stávající mají zatím stejnou cenu, a to až do doběhnutí jejich předplatného. Co se ale týká AI služeb, ty nejsou neomezené – dostáváte na ně jen určité množství kreditů (60 pro jakékoliv užití, 15 pro generování obrázků v Designeru). Pokud jich chcete více, je potřeba objednat si předplatné Copilot Pro.

