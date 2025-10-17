Mangmi Air X míří do prodeje! Brutálně levná napodobenina PSP má Full HD displej a nestojí ani dva tisíce Hlavní stránka Zprávičky Čínská firma Mangmi představila svou první herní konzoli Air X s Androidem 14 za necelých 1 700 Kč bez daně Konzole s 5,5" Full HD displejem slibuje emulaci až po PlayStation 2 a GameCube Snapdragon 662 z roku 2020 však vzbuzuje otázky, jestli zvládne náročnější hry Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Čínský výrobce Mangmi konečně představil svůj první herní handheld po několika měsících teaser kampaně. Air X je horizontální konzole s Androidem 14, která se snaží nabídnout slušnou emulaci retro her za příznivou cenu. S doporučenou cenou 79,99 dolarů (s kupónem dokonce 74,99 $) se řadí mezi nejlevnější androidové handheldy na trhu. Displej je větší než u konkurence, ale má nevýhodu Snapdragon 662: málo na PS2, dost na PSP Hall effect páčky a aktivní chlazení Baterie vydrží osm hodin. Teoreticky Cena je hlavní argument, ale kompromisy jsou znát Displej je větší než u konkurence, ale má nevýhodu Největší výhodou Air X je 5,5palcový IPS panel s Full HD rozlišením (1 920 × 1 080 pixelů) a maximálním jasem 450 nitů. Jde o největší displej z aktuálně nabízených kompaktů. Problém je v poměru stran 16:9, který neodpovídá klasickým konzolím typu PlayStation 1 nebo GameBoy Advance (ty používají 4:3). Na druhou stranu, pro PSP, GameCube nebo PlayStation 2 je to ideální formát. Pro hráče, kteří si potrpí na autentičnost, to znamená buď černé pruhy po stranách, nebo aktivaci widescreen hacků v emulátorech. Ty ale ne vždy fungují dobře a některé hry pak trpí grafickými glitchi nebo roztaženými texturami. Snapdragon 662: málo na PS2, dost na PSP Mangmi vsadilo na procesor Qualcomm Snapdragon 662 z roku 2020, který doplňují 4 GB RAM typu LPDDR4X a 64 GB úložiště eMMC 5.1. Podle výrobce má čipset zvládnout emulaci PSP her ve dvojnásobném rozlišení i Android hry nebo streamovat tituly přes cloudové služby. Realita bude pravděpodobně o něco méně růžová. Snapdragon 662 je čtyři roky starý čipset střední třídy, který má osm jader s maximální frekvencí 2,0 GHz a grafiku Adreno 610. To stačí na komfortní emulaci PSP, PlayStation 1, Nintendo 64 nebo Dreamcast. U GameCube a PlayStation 2 ale začne pokulhávat – náročnější tituly půjdou jen se sníženým rozlišením nebo frameratem. Marketingové materiály zmiňují „seamless gameplay across retro games“ (plynulé hraní retro her), což je opatrná formulace. V benchmarku Geekbench 6 dosahuje Snapdragon 662 kolem 350 bodů v single-core testu a 1 300 bodů v multi-core testu – to je výkon srovnatelný s levnými telefony z let 2020-2021. Hall effect páčky a aktivní chlazení Pozitivním překvapením jsou Hall effect joysticky, které používají magnetické senzory místo klasických potenciometrů. To znamená delší životnost a absenci driftu, kterým trpí levnější konzole nebo třeba Nintendo Switch. Páčky navíc podporují RGB podsvícení s 67 miliony barev, pokud máte rádi efektní hrátky. Air X má také gyroskop se šesti osami, takže některé hry podporují ovládání nakláněním konzole. To se hodí například pro závody nebo akční tituly z mobilů. Triggery jsou vrstvené, což by mělo zajistit lepší odezvu než klasická tlačítka. Nechybí ani aktivní chlazení s malým ventilátorkem, který má zabránit throttlingu při delším hraní. Otázka je, jak hlučný bude – u levných konzolí to bývá problém. Baterie vydrží osm hodin. Teoreticky Akumulátor má kapacitu 5 000 mAh a podporuje 15W nabíjení. Mangmi slibuje až 8 hodin hraní na jedno nabití, což zní optimisticky. Reálná výdrž bude záviset na tom, co budete hrát – 2D hry s nižšími nároky to možná zvládnou, ale emulace GameCube nebo PS2 baterii vyčerpá mnohem rychleji. Konzole váží 286 gramů a má rozměry 203 × 87 × 17 mm, takže patří mezi kompaktnější handheldy. Cena je hlavní argument, ale kompromisy jsou znát Mangmi Air X se prodává za 74,99 dolaru s kupónem (běžně 79,99 $) do 21. října, poté cena vzroste na 89,99 dolaru. V ceně je i přepravní pouzdro. Otázka ale zní: nejde o falešnou úsporu? Snapdragon 662 je starý, výkon GPU nebude stačit na plynulou emulaci PS2, a eMMC 5.1 je výrazně pomalejší než UFS 2.1 nebo 3.0, které používá konkurence. Pokud chcete handheld primárně na PSP, Dreamcast a starší konzole, Air X dává smysl. Pokud očekáváte spolehlivou emulaci PS2 nebo GameCube, budete zklamaní. Mangmi Air X je zajímavý pokus o vstup do segmentu levných androidových handheldů. Má slušný displej, Hall effect páčky a agresivní cenu. Procesor z roku 2020 a absence významných softwarových vychytávek však znamenají, že půjde spíše o konzoli pro méně náročné hráče. Za 1 700 Kč to ale pořád není špatný deal – pokud víte, do čeho jdete. Mangmi odesílá i do Česka. Stačila by vám taková herní konzole na cestování? Zdroj: Notebookcheck 