Google potají nahrál do Obchodu Play záhadnou aplikaci. Chystá s ní kurzor pro Googlebook

  • Google bez jakéhokoliv oznámení umístil do Obchodu Play aplikaci Magic Pointer
  • Ta má na chystaných noteboocích Googlebook nabídnout kurzor s umělou inteligencí Gemini
  • Na běžném Androidu aplikaci zatím nespustíte – funguje výhradně na hardwaru Googlebook

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
12.7.2026 10:00
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Google kolem svých prvních vlastních notebooků drží od květnového oznámení tajemství. Do Obchodu Play teď ale bez jediného oznámení propašoval aplikaci Magic Pointer, která zatím nejkonkrétněji naznačuje, jak bude na noteboocích Googlebook fungovat inteligentní kurzor s Gemini. Sami si ji ale nevyzkoušíte – spustí se totiž jen na zařízení, které dorazí až na podzim.

Co Magic Pointer vlastně umí?

Podle popisu v Obchodě Play stačí na obrazovce označit libovolný text nebo obrázek a kurzor – ozdobený známou jiskřičkou Gemini – k němu nabídne kontextové návrhy od umělé inteligence. Mezi příklady, které Google zmiňuje, patří vyhledávání označeného obsahu přes Google Lens, generování obrázků nástrojem Nano Banana nebo nákupní tipy. Jinými slovy má jít o rychlou zkratku k funkcím Gemini, aniž byste opustili to, na co se zrovna díváte.

google magic pointer aplikace google play

Kompletní seznam schopností ovšem zatím neznáme. Aplikace nese verzi 1.0.260708 a v obchodě se podle webu 9to5Google objevila už 9. června, pozornosti si jí ale média všimla až teď. Stažení má prozatím přes tisíc.

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Proč appka zamířila do Obchodu Play?

Zásadní detail je, že Magic Pointer na běžném telefonu ani tabletu nerozjedete – oficiálně je vedený jako nepodporovaný na všem kromě Googlebooku. Právě Googlebook, tedy chystanou počítačovou platformu s Gemini v jádře, Google ukázal na jarní akci The Android Show a jeho ostrý start se očekává na podzim.

Umístění samostatné aplikace do Obchodu Play přitom dává smysl: Google jí tak může posílat aktualizace nezávisle na velkých aktualizacích systému, podobně jako to roky dělá u svých ostatních aplikací. Co přesně kurzor na Googlebooku svede, se ale s jistotou dozvíme nejspíš až u podzimního představení.

Chtěli byste na svém notebooku kurzor, který vám s čímkoliv na obrazovce poradí?

Zdroje: 9to5Google, Android Authority

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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