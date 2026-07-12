Google potají nahrál do Obchodu Play záhadnou aplikaci. Chystá s ní kurzor pro Googlebook Hlavní stránka Zprávičky Google bez jakéhokoliv oznámení umístil do Obchodu Play aplikaci Magic Pointer Ta má na chystaných noteboocích Googlebook nabídnout kurzor s umělou inteligencí Gemini Na běžném Androidu aplikaci zatím nespustíte – funguje výhradně na hardwaru Googlebook Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Google kolem svých prvních vlastních notebooků drží od květnového oznámení tajemství. Do Obchodu Play teď ale bez jediného oznámení propašoval aplikaci Magic Pointer, která zatím nejkonkrétněji naznačuje, jak bude na noteboocích Googlebook fungovat inteligentní kurzor s Gemini. Sami si ji ale nevyzkoušíte – spustí se totiž jen na zařízení, které dorazí až na podzim. Co Magic Pointer vlastně umí? Podle popisu v Obchodě Play stačí na obrazovce označit libovolný text nebo obrázek a kurzor – ozdobený známou jiskřičkou Gemini – k němu nabídne kontextové návrhy od umělé inteligence. Mezi příklady, které Google zmiňuje, patří vyhledávání označeného obsahu přes Google Lens, generování obrázků nástrojem Nano Banana nebo nákupní tipy. Jinými slovy má jít o rychlou zkratku k funkcím Gemini, aniž byste opustili to, na co se zrovna díváte. Kompletní seznam schopností ovšem zatím neznáme. Aplikace nese verzi 1.0.260708 a v obchodě se podle webu 9to5Google objevila už 9. června, pozornosti si jí ale média všimla až teď. Stažení má prozatím přes tisíc. Takhle vypadá nová éra notebooků od Googlu: Googlebooky ovládne Gemini, inteligentní kurzor a propojení s Androidem Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Proč appka zamířila do Obchodu Play? Zásadní detail je, že Magic Pointer na běžném telefonu ani tabletu nerozjedete – oficiálně je vedený jako nepodporovaný na všem kromě Googlebooku. Právě Googlebook, tedy chystanou počítačovou platformu s Gemini v jádře, Google ukázal na jarní akci The Android Show a jeho ostrý start se očekává na podzim. Umístění samostatné aplikace do Obchodu Play přitom dává smysl: Google jí tak může posílat aktualizace nezávisle na velkých aktualizacích systému, podobně jako to roky dělá u svých ostatních aplikací. Co přesně kurzor na Googlebooku svede, se ale s jistotou dozvíme nejspíš až u podzimního představení. Chtěli byste na svém notebooku kurzor, který vám s čímkoliv na obrazovce poradí? Zdroje: 9to5Google, Android Authority Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aplikace Gemini Google Googlebook Obchod Play Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025