Obří nálož novinek! Google odpaluje Gemini Intelligence, Googlebook i zcela nové Android Auto Hlavní stránka Zprávičky Google na akci The Android Show: I/O Edition 2026 představil Gemini Intelligence, novou vrstvu chytrých funkcí pro nejnovější Pixely a Galaxy telefony Android 17 přitvrzuje v ochraně proti podvodným hovorům, krádežím a útokům – některé funkce jsou ale jen pro vybrané přístroje a trhy Vedle toho přichází nový typ notebooků Googlebook, generační skok Android Auto a sdílení souborů přes Quick Share s podporou AirDropu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.5.2026 19:18 Žádné komentáře 0 Google se v posledních letech naučil rozlévat oznámení do více vln, a stejný recept zvolil i letos. Úterní konference Google I/O sice teprve klepe na dveře, jenže předkrm v podobě akce The Android Show: I/O Edition 2026 už proběhl a přinesl pořádnou várku novinek. Pokud byste hledali jedno přesné vyjádření toho, kam Google s Androidem míří, znělo by takto: ze systému, který spouští aplikace, se má stát „systém s inteligencí“, který za vás věci vyřídí. Co to v praxi znamená? Gemini Intelligence: Android, který udělá pár věcí za vás Gemini v Chromu konečně i na telefonu Android 17 přitvrzuje v bezpečnosti Pro tvůrce: Instagram s Ultra HDR a střih videa s Adobe Premiere Sdílení napříč ekosystémy Pause Point a 3D smajlíky Android v autě: nové rozhraní a HD video Googlebook: nový typ notebooku pro éru umělé inteligence Co si z toho odnést Gemini Intelligence: Android, který udělá pár věcí za vás Hlavní novinkou je Gemini Intelligence – sada funkcí, která má dělat z umělé inteligence skutečného pomocníka, nikoli jen chatovacího partnera v aplikaci. Rozjezd je tradičně omezený: nejdřív se objeví na nejnovějších Pixelech a telefonech Galaxy a postupně se má rozšířit na další zařízení včetně hodinek, aut, brýlí a notebooků. Jinými slovy plné nasazení napříč ekosystémem si počká do konce roku. Stěžejní myšlenkou je vícekrokové ovládání aplikací. Místo abyste klepali skrz jídelní aplikaci nebo si v poznámkách ručně přepisovali nákupní seznam do košíku v internetovém obchodě, řeknete to Gemini – a ten údajně sám projde rozhraní za vás. Google s vývojáři měsíce ladil součinnost s populárními taxíkářskými a jídelními službami, takže na startu by mělo fungovat aspoň pár scénářů spolehlivě. Asistent nemá běhat naslepo: ke každé aplikaci mu musíte dát svolení a před nákupem žádá potvrzení. Užitečné je propojení s tím, co máte právě před očima. Dlouhým stiskem tlačítka Gemini pochopí kontext obrazovky – třeba ten nákupní seznam – a zařídí dodávku potravin. Stejně tak prý zvládne udělat foto cestovního letáku v hotelu a najít podobný zájezd pro šestičlennou skupinu. Že jde o ideální scénáře z prezentace, je celkem jasné. Skutečnou hodnotu funkce ukáže až každodenní používání u nudnějších úkonů. Druhým pilířem je Magic Cue – kontextový pomocník, který sleduje, co se na zařízení děje, a v pravou chvíli nabídne odpověď nebo akci. Vrátí se vám zpráva s prosbou o adresu? Magic Cue ji najde v e-mailu, kalendáři nebo v jiné zprávě a nabídne ji vložit jedním klepnutím. Google u toho hodně tlačí na to, že vše počítá v zařízení nebo v izolovaném prostředí v cloudu (technologie Private Compute Core a Private AI Compute), aby data nikam neunikala. Mimo to dorazí Rambler, hlasový diktát na steroidech – přepisuje, co povídáte, a zároveň to čistí od zaváhání, opakování a slovních vycpávek. Umí prý plynule přepínat mezi jazyky uprostřed věty. Pro vícejazyčné uživatele zajímavé, jen jsme zatím nezjistili, jestli mezi podporovanými jazyky bude čeština. Zajímavá je i funkce Create My Widget: napíšete textem, co chcete vidět na ploše, a Gemini vám sestaví widget na míru. Recepty s vysokým obsahem bílkovin, počasí jen s rychlostí větru a srážkami, dashboard pro plánování rodinné dovolené v Berlíně – vše má vzniknout z popisu v přirozeném jazyce. Jde o první pokus o takzvané generativní rozhraní, kdy si aplikace nepřizpůsobujete vy operačnímu systému, ale obráceně. Posledním kouskem je chytřejší automatické vyplňování formulářů. Pokud propojení s Gemini ručně povolíte, Android začne vyplňovat i složitější políčka tak, že si potřebné údaje vytáhne z vašich propojených aplikací. Že je to čistě dobrovolné a kdykoli vypnutelné, Google opakuje při každé příležitosti – a zaslouženě, protože jinak by si funkce vysloužila slušnou dávku skepse. Gemini v Chromu konečně i na telefonu Druhým velkým balíkem je nasazení Gemini přímo do Chromu na Androidu. Pomocník už nějakou dobu funguje v desktopové verzi, mobilní uživatelé si museli vystačit s odkazy do samostatné aplikace. Od konce června se to změní – aspoň ve Spojených státech a na Androidu 12 a novějším se 4 GB RAM výš. Klepnutím na ikonu se vám ve spodní části obrazovky otevře okno asistenta, který rozumí obsahu právě otevřené stránky. Můžete si nechat shrnout dlouhý článek, položit otázku k tématu nebo si nechat vysvětlit, o čem je vlastně graf, který se snažíte rozluštit. Asistent se dá propojit i s ostatními službami od Googlu, takže událost ze stránky pošle do kalendáře a ingredience z receptu do aplikace Keep. Hlavní lákadlo se ale jmenuje auto browse. Chrome za vás v podstatě naklepe nudné úkony – zarezervuje parkování podle údajů z potvrzovacího e-mailu, nebo upraví objednávku krmiva v internetovém obchodě, když přejdete ze štěněcího na dospělé. U placených úkonů si Chrome vždy řekne o potvrzení. Funkce zatím poběží jen pro předplatitele AI Pro a Ultra ve Spojených státech, takže se ke evropským uživatelům dostane nejspíš s podstatným zpožděním. Bonusem je integrace Nano Banana přímo v prohlížeči. Pokud vás zaujme obrázek na stránce, můžete si jej textovým příkazem upravit – třeba doplnit nábytek do prázdné místnosti v inzerátu nebo proměnit učební text v infografiku. Android 17 přitvrzuje v bezpečnosti Druhým hlavním tématem byla bezpečnost. Google počítá, že podvodné hovory pod cizí identitou připraví uživatele zhruba o 950 milionů dolarů ročně, a chystá na ně novou zbraň. Tou je ověřování telefonátů z bankovních aplikací: pokud máte v telefonu nainstalovanou aplikaci některé z bank zapojených v systému, Android při příchozím hovoru tiše ověří, jestli vám banka skutečně volá. Pokud nikoli, hovor sám ukončí. Na startu se zapojí Revolut, Itaú a Nubank, další banky se mají přidat během roku. Funkce poběží na Androidu 11 a novějším. Posiluje se i detekce hrozeb v reálném čase (Live Threat Detection). Android nově ohlídá podezřelé chování aplikací – přeposílání SMS, zneužívání oprávnění usnadnění přístupu, schovávání vlastní ikony a spouštění z pozadí. V rámci balíčku Advanced Protection přibyla USB ochrana, zápis o průniku (vyvinutý ve spolupráci s Amnesty International) a v Androidu 17 padne přístup ke službám usnadnění pro aplikace, které usnadněním ve skutečnosti nejsou. Hodně se Google věnoval i ochraně před krádeží. Funkce, které prošly pilotem v Brazílii, se rozjíždějí globálně: na všech nových zařízeních s Androidem 17 (a po obnovení do továrního nastavení) se zapne dálkový zámek a detekce krádeže automaticky. V Argentině, Chile, Kolumbii, Mexiku a Velké Británii se zapnou i u starších přístrojů s Androidem 10 a vyšším. Funkce Mark as lost nyní vyžaduje pro odemčení nejen kód, ale i biometriku, takže zlodějovi nepomůže ani znalost PINu. Bonusem je nový krok proti útokům hrubou silou – mezi neúspěšnými pokusy o zadání kódu se prodlužuje prodleva a počet pokusů Google zásadně snížil. V oblasti soukromí přibyl pohodlnější způsob sdílení polohy. Místo trvalého oprávnění klepnete v aplikaci na tlačítko „Použít přesnou polohu“, které funguje jen po dobu, kdy je aplikace otevřená. Stejně tak budou aplikace moci žádat o přístup jen ke konkrétním kontaktům, nikoli k celému adresáři. Na horní liště přibude indikátor přístupu k poloze, podobně jako u kamery a mikrofonu. Zní to jako maličkost, ale ve výsledku jde o významný posun ve prospěch soukromí. Pro tvůrce: Instagram s Ultra HDR a střih videa s Adobe Premiere Google se rozhodl zatočit s léty kritizovaným stavem, kdy snímky a videa nahrané na Instagram z Androidu vypadaly o poznání hůř než z iPhonu. Ve spolupráci s Metou se na nejmodernějších androidových vlajkových lodích rozjede Ultra HDR pro fotky i videa, vestavěná stabilizace videa a integrace nočního režimu rovnou v aplikaci. Google se chlubí, že kvalita videa nahraného z vlajkového Androidu na Instagram je podle interního testu Universal Video Quality stejná nebo lepší než z konkurence (rozuměj iPhonu). Aplikace Edits od Instagramu dostane na Androidu několik exkluzivních funkcí – vylepšení obrazu jedním klepnutím a oddělování zvukových stop (vítr, hudba, hluk v pozadí). V létě dorazí Adobe Premiere pro Android s šablonami a efekty pro YouTube Shorts. Pro skutečné profíky je tu nový formát APV (Advanced Professional Video), který má být úspornější než ProRes a vznikl ve spolupráci se Samsungem. Najdete ho už teď na Galaxy S26 Ultra a vivo X300 Ultra. Pixely si na léto chystají i funkci Screen Reactions – nahrávání reakčních videí, kdy se vy natáčíte současně s tím, na co reagujete na obrazovce. Bez zelené plachty a přepínání mezi aplikacemi. Sdílení napříč ekosystémy Posílat soubory mezi Androidem a iPhonem byla léta otravná disciplína. Google teď oznámil, že Quick Share začíná spolupracovat s AirDropem a posílání mezi telefony s Androidem a iPhony bude fungovat napřímo. Začíná se u Pixelů a Samsungů, během roku se přidají OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi a Honor. Pokud zatím podporu nemáte, dá se Quick Share použít k vygenerování QR kódu, přes který sdílení do zařízení Apple proběhne přes cloud. Quick Share má také dorazit do oblíbených aplikací včetně WhatsAppu. Přechod z iPhonu na Android prý nově vyřeší bezdrátový přenos včetně hesel, fotek, zpráv, kontaktů, oblíbených aplikací a dokonce i rozložení domovské obrazovky. Funkce zahrnuje i přenos eSIM. Spouští se nejdřív na Samsungu a Pixelech. Pause Point a 3D smajlíky K vážnějším funkcím přibyla i jedna lidsky pochopitelná. Pause Point je odpověď na situaci, kdy půl hodiny scrollujete a už si nepamatujete, proč jste telefon vůbec vzali do ruky. Po otevření vybrané aplikace dostanete desetisekundovou pauzu s otázkou, proč tam vlastně jste, nabídku dechového cvičení, časovače, oblíbených fotek nebo alternativy (třeba audioknihy). Vypnout to nejde mimochodem – chce to restart telefonu, což má nutit k zamyšlení. Hezký nápad, který se nedostane do hlavního proudu marketingových sdělení, ale praktickou hodnotu mít může. Drobnou změnou jsou i nové 3D smajlíky kolekce Noto 3D. Google jimi nahrazuje plošší podobu emoji, kterou známe roky. Dorazí napříč službami Googlu, prvními telefony s novou kolekcí budou letos Pixely. Android v autě: nové rozhraní a HD video Android Auto čeká největší vizuální proměna za dlouhou dobu. Přibyly widgety na palubní desku, design Material 3 Expressive, animace a tapety. Mapy Google dostávají největší aktualizaci za víc než deset let v podobě 3D pohledu Immersive Navigation, který vykreslí budovy, nadjezdy i jednotlivé jízdní pruhy. Při stání nebo nabíjení si nově pustíte i video z YouTube v 60 sn./s a Full HD, podporu zatím slíbily BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata a Volvo. Auto přejde po rozjezdu plynule do režimu audio-only. Auta s integrovaným Googlem (Google built-in) dostanou ještě více – Gemini bude rozumět konkrétnímu modelu auta a třeba odpoví, co znamená rozsvícená kontrolka. Googlebook: nový typ notebooku pro éru umělé inteligence Asi nejpřekvapivějším oznámením je Googlebook – nový typ notebooku, který Google staví od základu kolem umělé inteligence. Po patnácti letech Chromebooků chce firma znovu přemýšlet o tom, jak má počítač vypadat a fungovat. Spojí v sobě nejpopulárnější prohlížeč na světě, aplikace z Google Play, vlastní operační systém a integraci s androidovými telefony. Z představených funkcí vyčnívají Magic Pointer (chytrý kurzor reagující na obsah na obrazovce) a Create your Widget přenesený do desktopu. Notebooky budou stavět Acer, ASUS, Dell, HP a Lenovo, prvním poznávacím znamením má být světelná lišta na zařízení. Prodej startuje na podzim. Co si z toho odnést Google se sice tváří, že přepisuje pravidla, ve skutečnosti ale jen posouvá Android stejným směrem jako Apple s iOS: méně rozhodování pro uživatele, víc proaktivních akcí, víc cloudu, víc umělé inteligence. Někde je to vítané (auto vyplňování formulářů, ochrana před podvodnými hovory), jinde je třeba zpozornět (asistent procházející za vás aplikace, polohové údaje, hlasový diktát s napojením na cloud). Pochvalu si Google zaslouží za to, že u většiny Gemini funkcí jde o ručně zapínané a vypínatelné věci a ochrana soukromí dostala podstatný prostor. Skeptický pohled si ale zaslouží dostupnost. Většina ozdob se rozjíždí postupně, na vybraných modelech, často nejdřív v USA. Češi a Slováci si na auto browse, Magic Cue nebo plnou výbavu Gemini Intelligence nejspíš počkají déle – a u některých funkcí budeme rádi, když dorazí letos vůbec. Konference Google I/O navíc teprve začíná, takže další várka oznámení je za rohem. Která z představených novinek vás zaujala nejvíc? Zdroj: Google 