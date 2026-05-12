Takhle vypadá nová éra notebooků od Googlu: Googlebooky ovládne Gemini, inteligentní kurzor a propojení s Androidem Hlavní stránka Zprávičky Uniklé slajdy odhalují platformu Googlebook s vlastními notebooky postavenými kolem AI asistenta Gemini Na snímcích figurují funkce Magic Pointer, Create My Widget a Cast My Apps pro propojení s Android telefonem O systému Aluminium OS slajdy mlčí, není jasné, zda jde o stejnou nebo úplně jinou platformu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.5.2026 16:30 Žádné komentáře 0 Google se více než patnáct let snaží proniknout na trh s notebooky pomocí Chromebooků postavených na operačním systému ChromeOS. Ty si sice našly své místo především ve školství nebo u méně náročných uživatelů, ale v boji s Windows a macOS nikdy nezískaly skutečně masovou pozici. Nyní to ale vypadá, že se v Mountain View chystá zásadní změna kurzu. Na internetu se těsně před zahájením akce Android Show I/O Edition, která startuje dnes večer, objevily uniklé slajdy odhalující úplně novou kategorii zařízení s názvem Googlebook. Upozornily na ně server Videocardz s odkazem na nyní už stažený článek serveru XDA a portál PCGUia. Společnost Google jsme požádali o komentář. Aktualizace (12. 5. 2026, 17:19): Mluvčí české pobočky Googlu nám potvrdila, že se vše odhalí dnes na Android Show I/O Edition. Gemini, magický kurzor a vlastní widgety: AI v hlavní roli Cast My Apps: Android telefon a notebook ruku v ruce Glowbar: světelný pruh jako společný prvek Pod hlavičkou Aceru, HP a dalších už na podzim Kam se poděl Aluminium OS? Oficiálně (možná) už dnes Gemini, magický kurzor a vlastní widgety: AI v hlavní roli Pokud má platforma Googlebook něco doopravdy odlišovat od konkurence, pak je to integrace asistenta Gemini přímo do operačního systému. Slajdy zmiňují hned několik konkrétních funkcí, které by měly výrazně proměnit způsob, jakým s notebookem pracujeme. První z nich nese označení Magic Pointer a vznikla ve spolupráci s týmem Google DeepMind. V praxi má jít o inteligentní kurzor, který rozumí obsahu na obrazovce a sám navrhuje další kroky. V ukázce, již Google na slajdu prezentuje, dokáže systém spojit dva obrázky do plakátu hudební skupiny. Podobně by měl umět například založit schůzku z data nalezeného v e-mailu nebo zkombinovat fotografie tak, abyste si mohli prohlédnout daný předmět v různých prostředích, píše web PCGuia. Druhou avizovanou novinkou je Create My Widget. Jak název napovídá, půjde o nástroj, který uživateli umožní vytvořit si vlastní widget pouze pomocí textové výzvy v přirozeném jazyce. Gemini si přitom může sáhnout do služeb jako Kalendář Google nebo Gmail a sestavit z nich kompaktní informační panel. Pokud tedy budete chtít sledovat třeba blížící se schůzky nebo nepřečtené e-maily, stačí o to požádat a widget se podle všeho vygeneruje sám. Cast My Apps: Android telefon a notebook ruku v ruce Pro Googlebook bude klíčové také propojení s Android telefony, kterému by Google přinejmenším v rámci své vlastní řady Pixel zajistil bezproblémové fungování. Funkce s názvem Cast My Apps má dovolit uživatelům přistupovat k mobilním aplikacím přímo z notebooku, a to bez nutnosti je lokálně instalovat. Na ukázkovém snímku se objevují aplikace jako Adobe Acrobat, Photoshop, Airbnb, Canva, CapCut, Duolingo, Google Keep, Lyft, Maps, Meet, Netflix, Roblox, Spotify, Uber, YouTube nebo Fotky Google. Ve výsledku jde o praktické řešení v situacích, kdy daná služba nemá plnohodnotnou webovou verzi nebo když uživatel pouze potřebuje rychle pokračovat v práci započaté na telefonu. Glowbar: světelný pruh jako společný prvek Slajdy ukazují i jak by se Googlebooky mohly vizuálně lišit od konkurence. Společným poznávacím znakem má být světelný pruh nazvaný Glowbar, který využívá tradiční barvy Googlu. Nedávno se na povrch vyklubaly informace o velmi podobně působící funkci Pixel Glow pro smartphony Google Pixel – světelná signalizace by podle tehdejší zprávy měla reagovat na hovory od oblíbených kontaktů nebo interakce s asistentem Gemini. Lze proto předpokládat, že takzvaný Glowbar bude pracovat podobně. Pod hlavičkou Aceru, HP a dalších už na podzim Mezi oficiálními hardwarovými partnery najdeme známá jména: Acer, ASUS, Dell, HP a Lenovo. Tedy ve velké míře ty samé výrobce, kteří už dnes spolupracují s Googlem na Chromeboocích. Jednotlivá zařízení by se měla na pulty obchodů dostat na podzim, konkrétní termíny ani ceny ale zatím neznáme. Kam se poděl Aluminium OS? Nad jedním detailem však ještě visí otazník: Posledních několik měsíců se mluvilo o tom, že Google chystá sjednocenou platformu pro Android a ChromeOS pod označením Aluminium OS. Uniklo i údajné uživatelské rozhraní nebo oficiální tapety. Na uniklých slajdech Googlebooku ovšem není o tomto systému ani jedna zmínka. Nevíme tedy jistě, zda je Googlebook názvem pro zařízení, která využijí Aluminium OS, anebo úplně jinou platformou. Oficiálně (možná) už dnes Předpokládáme, že Google platformu Googlebook oficiálně představí ve své dnešní prezentaci Android Show I/O Edition. Současně v rámci ní očekáváme zodpovězení otázky, zda notebooky poběží na zmiňovaném Aluminium OS, nebo na zcela jiné platformě. Přímý přenos odstartuje dnes v 19:00 středoevropského času na YouTube kanálu Android. Co o nové platformě Googlebook říkáte vy? Zdroje: Videocardz, PCGuia, Reddit O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi