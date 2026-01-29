Velký únik odhalil nový operační systém od Googlu. Aluminium OS pro počítače vypadá jako dítě Androidu a ChromeOS Hlavní stránka Zprávičky Google nechtěně zveřejnil první záběry systému Aluminium OS v rámci chybového hlášení Nový operační systém běží na Androidu 16 a kombinuje prvky ChromeOS s mobilním Androidem Rozhraní přináší status bar v horní části obrazovky, taskbar dole a podporu rozšíření v prohlížeči Chrome Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Po měsících, kdy jsme získávali neúplné, útržkovité informace, odhalil nový operační systém od Googlu určený pro počítače obyčejný bug report. Kalifornský softwarový kolos v rámci chybového hlášení na platformě Chromium Issue Tracker omylem zveřejnil dva videozáznamy obrazovky zachycující systém Aluminium OS v akci. Společnost sice přístup k hlášení rychle omezila, ale materiály už mezitím zveřejnily redakce zahraničních serverů 9to5Google a Android Authority. Rozhraní spojuje světy Androidu a ChromeOS Chrome s rozšířeními a multitasking v oknech Jak k úniku vůbec došlo? Kdy se nového systému dočkáme Rozhraní spojuje světy Androidu a ChromeOS Aluminium OS na první pohled působí přesně tak, jak byste od hybridního systému očekávali – jako průsečík Androidu a ChromeOS. V horní části obrazovky se nachází status bar ve stylu Androidu s časem (včetně vteřin), datem a ikonami pro baterii, Wi-Fi či notifikace. Na pravé straně jsou patrné také ikona Gemini a indikátor nahrávání obrazovky. Spodní část obrazovky naopak připomíná ChromeOS. Taskbar zůstává vizuálně velmi podobný tomu současnému, byť je mírně vyšší a optimalizovaný pro práci s velkými displeji. Chrome s rozšířeními a multitasking v oknech Videa potvrzují, že Aluminium OS staví na Androidu 16. To dává smysl vzhledem k tomu, že právě tato verze přináší řadu vylepšení pro větší displeje – režim pro stolní počítače, zobrazování aplikací v oknech nebo lepší správu externích monitorů. Únik ale odhalil i věci, jež na mobilních zařízeních jen tak nenajdete – třeba tlačítko odkazující na rozšíření v prohlížeči Google Chrome, která jsou stále ještě výsadou desktopové verze. Správa oken pak vychází z ChromeOS – v levém horním rohu okna najdete název aplikace, vpravo pak tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a zavření. Kurzor myši doznal drobné úpravy v podobě „ocásku“, který mírně usnadňuje orientaci na velkých obrazovkách. Krátce se ve videích mihne také obchod Google Play. Připomeňme, že Google oficiálně potvrdil sloučení Androidu a ChromeOS v létě 2025, kdy se o plánech zmínil Sameer Samat, prezident ekosystému Android. Později pracovní inzerát na LinkedIn prozradil kódové označení Aluminium OS a zmínil, že nový systém bude mít umělou inteligenci přímo v jádru. Jak k úniku vůbec došlo? Pokud vás zajímají detaily o samotném úniku: Chybové hlášení se týkalo problému s anonymními kartami v prohlížeči Chrome a obsahovalo dva záznamy obrazovky jako důkazní materiál. Z popisu vyplývá, že testovacím zařízením byl HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook s kódovým označením „Brya(Redrix)“ a procesorem Intel Core 12. generace z roku 2021. Build systému nese označení ALOS: ZL1A.260119.001.A1, přičemž zkratka ALOS odpovídá internímu názvu Aluminium OS. Zajímavé je, že Google pro vývoj nového systému používá starší hardware. To může naznačovat buď snahu o validaci na existujících zařízeních, nebo plán umožnit současným majitelům Chromebooků přechod na novou platformu. Kdy se nového systému dočkáme Uvedení operačního systému Aluminium OS se očekává v průběhu letoška, přesný termín ale zatím neznáme. Současný únik naznačuje, že vývoj pokročil do fáze, kdy se systém testuje na reálném hardwaru a zřejmě se blíží uzavřené beta verzi. Zda bude přechod z ChromeOS dobrovolný nebo povinný, zatím není jasné. Z dřívějších informací víme, že Google plánuje několik cenových kategorií zařízení s Aluminium OS – od základních (AL Entry) přes masově prémiové (AL Mass Premium) až po prémiové (AL Premium). Vedle notebooků by měly vznikat také tablety, odpojitelná zařízení a set-top boxy. Co říkáte na první pohled na Aluminium OS? Zdroje: 9to5Google, The Verge, Tom’s Hardware O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Chrome OS Google operační systém Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024