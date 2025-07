Potvrzeno! Google spojí Android a ChromeOS do jednoho systému

Google konečně oficiálně potvrdil to, o čem se už dlouhé měsíce spekulovalo. Systémy Android a ChromeOS se skutečně spojí do jedné společné platformy. Informaci během rozhovoru pro server TechRadar prozradil Sameer Samat, prezident ekosystému Android v Googlu, který se zřejmě nevědomky podělil o jednu z největších změn, jaké Google v oblasti svých operačních systémů chystá. Konkrétní podrobnosti o tom, jak bude sjednocená platforma vypadat nebo kdy se jí dočkáme, bohužel nezazněly.

Nečekané odhalení během rozhovoru

K překvapivému odhalení došlo, když se Samat zajímal o to, proč redaktor magazínu TechRadar používá MacBook, iPhone a Apple Watch. „Ptal jsem se, protože budeme kombinovat ChromeOS a Android do jedné platformy, a velmi mě zajímá, jak lidé v dnešní době používají své notebooky a co na nich dělají“ uvedl doslova Samat v rozhovoru. Toto prohlášení představuje vůbec první oficiální potvrzení dlouho spekulovaných plánů na sloučení obou platforem.

Rozhraní systému ChromeOS

Je zajímavé, že se Samat v kontextu této iniciativy zajímal právě o způsoby používání notebooků. To naznačuje, že Google stále hledá cesty, jak tento projekt před jeho uvedením vylepšit, a že uživatelský výzkum hraje v přípravě důležitou roli. Současně to také naznačuje, že nová platforma bude pravděpodobně klást důraz na práci s většími displeji.

Dlouho očekávaný krok

O plánech na sloučení ChromeOS do Androidu se spekulovalo už od loňského listopadu, kdy o tom exkluzivně informoval server Android Authority. Nyní máme oficiální potvrzení, že Google skutečně pracuje na sjednocení těchto dvou platforem, i když stále není jasné, zda půjde o zcela nový systém nebo spíše o migraci ChromeOS do Androidu, jak naznačovaly dřívější zprávy.

Toto oznámení přichází v době, kdy Android sám o sobě získává řadu funkcí pro větší displeje. Android 16, představený na letošním Google I/O, přináší například řádný režim pro stolní počítače, funkci pro zobrazování aplikací v oknech, vylepšenou správu externích displejů a lepší přizpůsobitelnost aplikací různým velikostem obrazovky. Tyto novinky nyní dávají mnohem větší smysl v kontextu chystaného sloučení s ChromeOS.

Otázky bez odpovědí

Samatovo prohlášení sice potvrzuje plány Googlu, ale zároveň otevírá spoustu otázek. Není jasné, jak tato změna ovlivní současné uživatele ChromeOS nebo zda přechod na novou platformu změní typickou desetiletou podporu, kterou Google a různí výrobci Chromebooků poskytují. Velké otazníky visí také nad tím, jak se s touto změnou vypořádají firemní uživatelé a školy, pro které jsou Chromebooky velmi populární.

Není pravděpodobné, že by ke sloučení došlo v nejbližší době, ale s rostoucí popularitou ARM notebooků a určitou stagnací ChromeOS se zdá, že nyní může být ideální čas na takový krok. Google bude muset najít způsob, jak zachovat jednoduchost a bezpečnost ChromeOS a zároveň přinést bohatou ekosystémovou výbavu Androidu.

Proč si pořídit Chromebook?

Pro ty, kteří uvažují o pořízení nového pracovního nástroje, mohou být Chromebooky zajímavou alternativou ke klasickým notebookům. Jejich hlavními přednostmi jsou rychlý start systému, vynikající výdrž baterie a bezpečný operační systém s automatickými aktualizacemi. Většina modelů je navíc cenově dostupnější než srovnatelné Windows notebooky, což oceňují zejména studenti a lidé hledající zařízení pro běžnou kancelářskou práci.

Co od sloučení Androidu a ChromeOS očekáváte vy?

Zdroje: TechRadar, Android Authority, 9to5Google