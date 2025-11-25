Google prozradil detaily o novém systému pro počítače. Aluminium OS vsadí na umělou inteligenci Hlavní stránka Zprávičky Google v pracovním inzerátu na LinkedInu prozradil kódové označení nového systému – Aluminium OS Nový operační systém postavený na Androidu má mít umělou inteligenci přímo v jádru Zařízení s Aluminium OS budou existovat vedle klasických Chromebooků v několika cenových kategoriích Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Už několik měsíců víme, že Google pracuje na sloučení operačních systémů Android a ChromeOS. Nyní se díky pracovnímu inzerátu na LinkedInu patrně dozvídáme další podrobnosti – včetně kódového označení nového systému. Ten se interně nazývá Aluminium OS (zkráceně ALOS) a podle Googlu bude mít umělou inteligenci přímo v jádru. Pracovní inzerát prozradil více, než měl Na zajímavé detaily upozornil server 9to5Google, který si všimnul pracovního inzerátu pro pozici Senior Product Manager zaměřenou na Android laptopy a tablety. V popisu pozice Google otevřeně hovoří o systému Aluminium, který označuje jako „nový operační systém postavený na Androidu“. Popis pracovní pozice na LinkedIn (strojově přeloženo) Z inzerátu vyplývá, že tým má na starosti platformy ChromeOS i Aluminium a pracuje na „novém operačním systému s důrazem na prémiová zařízení a zážitky“. Google v textu přímo uvádí, že Aluminium je nový operační systém s umělou inteligencí v jádru. Několik cenových kategorií vedle Chromebooků Pracovní inzerát také prozrazuje, jak bude Google nová zařízení kategorizovat. Vedle stávajících Chromebook a Chromebook Plus se objevují nové úrovně: AL Entry, AL Mass Premium a AL Premium. Co se týče konkrétních typů zařízení, Google počítá s laptopy, odnímatelnými zařízeními (detachables), tablety i set-top boxy. Důležité je, že inzerát naznačuje postupný přechod z ChromeOS na Aluminium. Jedna z odpovědností uvedené pozice zahrnuje „vytvoření produktového plánu, který zajistí přechod Googlu z ChromeOS na Aluminium s kontinuitou podnikání“. To naznačuje, že klasický ChromeOS časem zcela nahradí nová platforma, ale aspoň chvíli budou koexistovat. Sloučení Androidu a ChromeOS je potvrzené Připomeňme, že Google oficiálně potvrdil plány na sloučení obou systémů již v létě. Během rozhovoru pro server TechRadar to prozradil Sameer Samat, prezident ekosystému Android v Googlu. „Budeme kombinovat ChromeOS a Android do jedné platformy,“ uvedl tehdy doslova. Dříve v tomto měsíci se pak objevily zprávy o tom, že Qualcomm pracuje na podpoře Androidu 16 pro čipy Snapdragon X Elite. Uniklý snímek interního repozitáře naznačoval, že se připravují první počítače běžící na Androidu s těmito procesory, které aktuálně pohání řadu Windows notebooků. Počítače s Androidem jsou prý v přípravě. Využít mají procesory Qualcomm Snapdragon X Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Kdy přesně Google nový systém Aluminium OS představí, zatím není jasné. Počítače s Androidem by se nicméně měly objevit v průběhu roku 2026. Co říkáte na název Aluminium OS? Zdroje: 9to5Google, LinkedIn O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Google operační systém Počítač Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024