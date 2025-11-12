TOPlist

Počítače s Androidem jsou prý v přípravě. Využít mají procesory Qualcomm Snapdragon X

  • Qualcomm údajně testuje Android 16 na čipech Snapdragon X Elite určených pro notebooky
  • Uniklý snímek ukazuje interní úložiště s manifesty pro Android build environment
  • Realizaci komplikuje absence plnohodnotného desktop módu v Androidu

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
12.11.2025 12:00
Ikona komentáře 0
pocitac s logem androidu na obrazovce ilustrace

Několik měsíců poté, co Google potvrdil nadcházející sloučení ChromeOS a Androidu do jednoho systému, se dozvídáme, že společnost se svými partnery patrně připravuje první počítače běžící na Androidu. Jak informoval analytik vystupující jako @Jukanlosreve, poháněny by měly být procesory Snapdragon X Elite a Snapdragon X od Qualcommu. Vyplývá to z uniklého snímku, který zveřejnil na sociální síti X.

Qualcomm zřejmě pracuje na podpoře Androidu 16

Uniklý snímek obrazovky zachycuje interní repozitář Qualcommu, který obsahuje manifesty pro různé komponenty firmwaru potřebné pro prostředí Androidu. Konkrétně jde o manifesty pro kamerový subsystém, Bluetooth, audio subsystém a další prvky. Všechny tyto součásti naznačují, že inženýři Qualcommu aktivně pracují na podpoře Androidu 16 pro čipy Snapdragon X.

Zajímavé je, že změny jsou aktivní pro čipy s modelovým označením SC8380, které odpovídá právě procesorům Snapdragon X. Podle úniku nicméně Qualcomm zatím neimplementoval podporu pro druhou generaci těchto čipů.

Spojení Androidu a ChromeOS se… blíží?

Tento vývoj přichází několik měsíců poté, co Google potvrdil plány na sloučení ChromeOS a Androidu do jedné platformy. V červenci 2025 to během rozhovoru pro TechRadar prozradil Sameer Samat, prezident ekosystému Android v Googlu. Spojení obou systémů by mohlo vytvořit jednotnou platformu pro telefony, tablety i notebooky.

Je ale otázkou, jak blízko uvedení počítačů s Androidem ve skutečnosti bude. Faktem totiž je, že ani Android 16 stále nemá plnohodnotný desktopový režim. Google sice už dlouho experimentuje s různými funkcemi pro multitasking, ale stále se mu nepovedlo přinést prostředí, které by efektivně umožňovalo například práci s více okny nebo používání klávesových zkratek.

Na potvrzení počítačů s Androidem zatím čekáme

Je důležité zdůraznit, že žádné oficiální potvrzení od Qualcommu ani Googlu v souvislosti s údajným vývojem počítačů s Androidem zatím vydáno nebylo. I kdyby uniklé informace byly pravdivé, jednoznačně negarantují, že se procesory Snapdragon X objeví v reálných produktech s Androidem namísto Windows nebo Linuxu.

google chrome
Google dává svůj AI Mode více na oči. Nově vás přivítá hned na úvodní stránce Chrome Jakub Kárník Zprávičky

Zatímco Google a Qualcomm experimentují s Android notebooky, konkurence volí opačný přístup. Apple údajně plánuje použít čipy z iPhonů pro levnější MacBooky – minulý týden dokonce vyšlo najevo, že už byla zahájena jejich výroba.

Těšíte se na notebooky s Androidem, nebo dáváte přednost Windows?

Zdroje: X/@Jukanlosreve, Notebookcheck, Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.
žena v klobouku dělá selfie

Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili?

Jana Skálová
24.12.2024
Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát

Jana Skálová
7.1.

Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně

Jakub Kárník
13.12.2024

Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma

Jakub Kárník
6.12.2024