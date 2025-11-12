Počítače s Androidem jsou prý v přípravě. Využít mají procesory Qualcomm Snapdragon X Hlavní stránka Zprávičky Qualcomm údajně testuje Android 16 na čipech Snapdragon X Elite určených pro notebooky Uniklý snímek ukazuje interní úložiště s manifesty pro Android build environment Realizaci komplikuje absence plnohodnotného desktop módu v Androidu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Několik měsíců poté, co Google potvrdil nadcházející sloučení ChromeOS a Androidu do jednoho systému, se dozvídáme, že společnost se svými partnery patrně připravuje první počítače běžící na Androidu. Jak informoval analytik vystupující jako @Jukanlosreve, poháněny by měly být procesory Snapdragon X Elite a Snapdragon X od Qualcommu. Vyplývá to z uniklého snímku, který zveřejnil na sociální síti X. Qualcomm zřejmě pracuje na podpoře Androidu 16 Uniklý snímek obrazovky zachycuje interní repozitář Qualcommu, který obsahuje manifesty pro různé komponenty firmwaru potřebné pro prostředí Androidu. Konkrétně jde o manifesty pro kamerový subsystém, Bluetooth, audio subsystém a další prvky. Všechny tyto součásti naznačují, že inženýři Qualcommu aktivně pracují na podpoře Androidu 16 pro čipy Snapdragon X. Rumor: Android computers appear to be on the way.Qualcomm is working on Android 16 support for the X Elite and X (series). The picture shows purwa (Snapdragon X)'s Android 16 private code list, and Qualcomm has already uploaded the Android code for X Elite and X (to the… pic.twitter.com/pQ1vnNOvgQ— Jukan (@Jukanlosreve) November 11, 2025 Zajímavé je, že změny jsou aktivní pro čipy s modelovým označením SC8380, které odpovídá právě procesorům Snapdragon X. Podle úniku nicméně Qualcomm zatím neimplementoval podporu pro druhou generaci těchto čipů. Spojení Androidu a ChromeOS se… blíží? Tento vývoj přichází několik měsíců poté, co Google potvrdil plány na sloučení ChromeOS a Androidu do jedné platformy. V červenci 2025 to během rozhovoru pro TechRadar prozradil Sameer Samat, prezident ekosystému Android v Googlu. Spojení obou systémů by mohlo vytvořit jednotnou platformu pro telefony, tablety i notebooky. Je ale otázkou, jak blízko uvedení počítačů s Androidem ve skutečnosti bude. Faktem totiž je, že ani Android 16 stále nemá plnohodnotný desktopový režim. Google sice už dlouho experimentuje s různými funkcemi pro multitasking, ale stále se mu nepovedlo přinést prostředí, které by efektivně umožňovalo například práci s více okny nebo používání klávesových zkratek. Na potvrzení počítačů s Androidem zatím čekáme Je důležité zdůraznit, že žádné oficiální potvrzení od Qualcommu ani Googlu v souvislosti s údajným vývojem počítačů s Androidem zatím vydáno nebylo. I kdyby uniklé informace byly pravdivé, jednoznačně negarantují, že se procesory Snapdragon X objeví v reálných produktech s Androidem namísto Windows nebo Linuxu. Google dává svůj AI Mode více na oči. Nově vás přivítá hned na úvodní stránce Chrome Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Zatímco Google a Qualcomm experimentují s Android notebooky, konkurence volí opačný přístup. Apple údajně plánuje použít čipy z iPhonů pro levnější MacBooky – minulý týden dokonce vyšlo najevo, že už byla zahájena jejich výroba. Těšíte se na notebooky s Androidem, nebo dáváte přednost Windows? Zdroje: X/@Jukanlosreve, Notebookcheck, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 16 Google Qualcomm Snapdragon X Elite Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024