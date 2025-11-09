TOPlist

Google dává svůj AI Mode více na oči. Nově vás přivítá hned na úvodní stránce Chrome

  • Chrome pro Android a iOS dostává novou zkratku pro AI Mode přímo na homepage
  • Google se snaží udržet uživatele u svého vyhledávání místo ChatGPT nebo TikToku
  • Funkce se šíří do 160 zemí

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
9.11.2025 08:00
Ikona komentáře 0
google chrome jpg

Google pokračuje ve svém tažení za tím, aby umělá inteligence prorostla každou aplikací a službou. Tentokrát je na řadě mobilní prohlížeč Chrome pro Android a iOS, který dostává novou a velmi nápadnou zkratku pro AI Mode. Google si zjevně uvědomuje, že mladší generace místo klasického vyhledávání míří rovnou na ChatGPT nebo dokonce TikTok, a tak se snaží své AI schopnosti dostat uživatelům co nejvíc pod nos.

Zkratka na AI Mode je teď všude

Nová zkratka pro AI Mode se zobrazuje přímo pod vyhledávacím polem na homepage Chrome. To znamená, že ji uvidíte pokaždé, když otevřete nový tab. Google tak dělá přesně to, co dělá nejlépe – nenápadně vás tlačí směrem, kterým chce, aby se internet ubíral.

Google AI Mode

Zkratka je momentálně dostupná ve Spojených státech, ale Google slibuje rozšíření do více než 160 zemí a teritorií.

Co AI Mode vlastně umí

Podle Googlu vám AI Mode umožňuje klást složitější, vícevrstevné otázky a pak se do tématu ponořit pomocí následných dotazů a relevantních odkazů. V praxi to znamená, že se můžete AI zeptat třeba: „Jaký telefon do 15 tisíc má nejlepší fotoaparát a výdrž?“ a místo hledání dvaceti recenzí dostanete strukturovanou odpověď s odkazy na konkrétní modely. Podrobněji jsme se mu věnovali v jednom z našich předešlých textů.

Používáte AI Mode, nebo preferujete klasické vyhledávání?

Zdroj: Google Blog

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.
žena v klobouku dělá selfie

Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili?

Jana Skálová
24.12.2024
Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát

Jana Skálová
7.1.

Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma

Jakub Kárník
6.12.2024