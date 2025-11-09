Google dává svůj AI Mode více na oči. Nově vás přivítá hned na úvodní stránce Chrome Hlavní stránka Zprávičky Chrome pro Android a iOS dostává novou zkratku pro AI Mode přímo na homepage Google se snaží udržet uživatele u svého vyhledávání místo ChatGPT nebo TikToku Funkce se šíří do 160 zemí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Google pokračuje ve svém tažení za tím, aby umělá inteligence prorostla každou aplikací a službou. Tentokrát je na řadě mobilní prohlížeč Chrome pro Android a iOS, který dostává novou a velmi nápadnou zkratku pro AI Mode. Google si zjevně uvědomuje, že mladší generace místo klasického vyhledávání míří rovnou na ChatGPT nebo dokonce TikTok, a tak se snaží své AI schopnosti dostat uživatelům co nejvíc pod nos. Zkratka na AI Mode je teď všude Co AI Mode vlastně umí Zkratka na AI Mode je teď všude Nová zkratka pro AI Mode se zobrazuje přímo pod vyhledávacím polem na homepage Chrome. To znamená, že ji uvidíte pokaždé, když otevřete nový tab. Google tak dělá přesně to, co dělá nejlépe – nenápadně vás tlačí směrem, kterým chce, aby se internet ubíral. Zkratka je momentálně dostupná ve Spojených státech, ale Google slibuje rozšíření do více než 160 zemí a teritorií. Co AI Mode vlastně umí Podle Googlu vám AI Mode umožňuje klást složitější, vícevrstevné otázky a pak se do tématu ponořit pomocí následných dotazů a relevantních odkazů. V praxi to znamená, že se můžete AI zeptat třeba: „Jaký telefon do 15 tisíc má nejlepší fotoaparát a výdrž?“ a místo hledání dvaceti recenzí dostanete strukturovanou odpověď s odkazy na konkrétní modely. Podrobněji jsme se mu věnovali v jednom z našich předešlých textů. Používáte AI Mode, nebo preferujete klasické vyhledávání? Zdroj: Google Blog O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI AI Mode Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024