Google spouští v Česku Režim AI! Vyhledávání na steroidech, co rozumí celým větám

Google spouští v Česku Režim AI, nový způsob vyhledávání založený na umělé inteligenci Gemini
Zpracuje komplexní dotazy, které by dříve vyžadovaly několik samostatných vyhledávání, podporuje text, hlas i obrázky
Postupné zavádění začíná od 7. října 2025 v aplikaci Google i na webu, zatím jde o ranou fázi

Publikováno: 8.10.2025 12:00

Klasické vyhledávání od Googlu dostává zásadní upgrade. Od dnešního dne začíná kalifornský gigant postupně zpřístupňovat českým uživatelům Režim AI – nový způsob vyhledávání, který má zvládnout to, co byste doteď museli rozdělit do pěti různých dotazů. Namísto krátkých hesel teď můžete psát celé věty а odstavce, přičemž systém by měl pochopit, na co se vlastně ptáte.

Query fan-out aneb vyhledávání na steroidech
Text, hlas, fotka – prostě multimodalita
A co vydavatelé obsahu? Raná fáze znamená občasné chyby Kdy a jak začít? Režim AI najdete jako novou záložku na stránce s výsledky vyhledávání, případně přímo v aplikaci Google pro Android a iOS. Na pozadí běží upravené jazykové modely Gemini, které Google vyladil specificky pro vyhledávání. A právě tady přichází hlavní změna – místo jednoduchých klíčových slov teď systém zvládne zpracovat otázky, které jsou dvakrát až třikrát delší než tradiční vyhledávací fráze. Praktický příklad? Můžete se zeptat: „Chci pochopit rozdíly mezi různými metodami přípravy kávy. Vytvoř tabulku, která srovná rozdíly v chuti, náročnosti použití a potřebném vybavení.“ A pak rovnou navázat: „Jaká je nejlepší hrubost mletí pro každou z metod?“ Systém si pamatuje kontext a nebavíte se s ním jako s automatem, ale spíš jako s člověkem, který ví, o čem mluvíte. Podobně jako tomu je u ostatních chatbotů. Query fan-out aneb vyhledávání na steroidech Technicky za tím stojí zajímavá metoda s názvem query fan-out. V praxi to znamená, že když zadáte komplexní dotaz, systém ho rozloží na několik dílčích vyhledávání, která běží současně napříč různými datovými zdroji. Výsledky pak spojí do jedné odpovědi. Je to jako kdybyste si najali pět asistentů, kteří každý hledají něco jiného, a pak vám to všechno přehledně sbalí do jednoho balíčku. Google tvrdí, že díky tomu se systém „noří hlouběji do webu“ a objevuje obsah, který byste při klasickém vyhledávání pravděpodobně minuli. Text, hlas, fotka – prostě multimodalita Režim AI není jen o psaní. Google ho navrhoval jako multimodální systém, což znamená, že se můžete ptát různými způsoby. Zadáte dotaz klasicky napsaný, nahrajete fotku, nebo rovnou mluvíte do mikrofonu. Systém by měl všechny tyto vstupy zpracovat a vrátit relevantní odpověď. V praxi to může vypadat třeba tak, že vyfotíte nějakou rostlinu a zeptáte se: „Co je tohle za květinu a jak se o ni mám starat?“ Nebo ukážete fotku jídla a požádáte o recept na něco podobného. Tohle všechno už dnes zvládá i klasický Google Lens, Režim AI by to ale měl umět zasadit do širšího kontextu a odpovědět komplexněji. A co vydavatelé obsahu? Tady přichází nejcitlivější část celé novinky. Google ujišťuje, že Režim AI skutečně pomáhá objevovat obsah na webu a že lidé navštěvují širší škálu webových stránek. Navíc prý platí, že když uživatel z AI výsledků klikne na web, stráví na něm více času – Google tomu říká „kliky s vyšší hodnotou“. Jenže realita může být složitější. Pokud umělá inteligence přímo v odpovědi shrne všechno podstatné, proč by lidé vůbec klikali dál? Google má dlouhodobě problém s tím, že jeho AI přehledy vytahují obsah z webů, ale autoři za to nevidí ani korunu. A právě tady může být zakopaný pes. Vydavatelé menších stránek se oprávněně ptají, jestli jim Režim AI nepřinese ještě méně návštěvnost než doteď. Raná fáze znamená občasné chyby Google sám přiznává, že Režim AI je v rané fázi a občasné chyby jsou nevyhnutelné. Když si systém není jistý odpovědí, vrátí klasické webové výsledky. Kalifornská firma nasazuje „nové postupy pro zvýšení faktické správnosti“, což zní jako opatrné přiznání, že současné AI modely mají s fakty problém. A to není jen problém Googlu – všechny velké jazykové modely občas halucinují a prezentují své „myšlenky“ jako fakta. Rozhodně si tedy každou důležitou informaci ověřujte na původním zdroji. Kdy a jak začít? Režim AI se českým uživatelům zpřístupňuje postupně od 7. října 2025. Najdete ho buď jako samostatnou záložku na stránce s výsledky vyhledávání (vedle klasických záložek jako Vše, Obrázky, Videa), nebo přímo v aplikaci Google. Pokud ho ještě nevidíte, není důvod panikařit – může trvat několik dní nebo týdnů, než se dostane ke všem uživatelům. Mně osobně se zatím nový režim nepodařilo zprovoznit. Jde o zajímavý posun směrem k přirozenější komunikaci s vyhledávačem. Otázka zní, jestli to bude skutečně tak užitečné, jak Google slibuje, nebo jestli jde jen o další krok k tomu, aby lidé zůstali na Googlu a na weby už vůbec neklikali. Čas ukáže. Každopádně si to můžete vyzkoušet sami a udělat si vlastní názor.

Vyzkoušeli jste už Režim AI?

Zdroj: tisková zpráva 