Apple zahájil výrobu levného MacBooku! Nabídne solidní výkon a kompaktní rozměry Hlavní stránka Zprávičky Apple zahájil výrobu levného MacBooku s cenou pod 25 tisíc korun, který dorazí začátkem roku 2026 Notebook dostane čip A18 Pro z iPhonu 16 Pro místo klasického M-series procesoru a menší displej Cílem je konkurovat Chromebookům a využít konce podpory Windows 10 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.11.2025 22:00 2 komentáře 2 O levném MacBooku se spekuluje už od léta a podle agentury Bloomberg Apple zahájil ranou výrobu vstupního notebooku s cenou „výrazně pod 1 000 dolary“. V přepočtu pro český trh to znamená cenu kolem 20-25 tisíc korun, což by z něj udělalo nejlevnější notebook v historii společnosti. Půjde o samostatnou produktovou linku – ne Air, ne Pro, prostě jen „MacBook“. A na rozdíl od všech ostatních Maců nedostane procesor M-series, ale čip A18 Pro z iPhonu 16 Pro. Zní to jako kompromis? Možná. Ale Apple má pro tuto strategii důvod. Proč právě teď? Microsoft, školy a ekonomická realita Apple si načasování vybral pečlivě. Microsoft v říjnu 2025 ukončil podporu Windows 10, což znamená, že miliony uživatelů s nevyhovujícím hardwarem pro Windows 11 budou muset kupovat nové počítače. A to včetně firem a škol, které si dosud vystačily s levnými Windows stroji. Druhým faktorem je dominance Chromebooků ve školství. Ty začínají na 5-6 tisících, prémiové modely stojí kolem 15 tisíc. Apple se k nim nikdy nepřiblížil – MacBook Air startuje na 30 tisících a pro školy s tisíci studenty je to prostě nedosažitelné, ačkoliv těm dává Apple menší slevu. Levný MacBook s cenou kolem 20 tisíc to sice nevyřeší úplně, ale alespoň otevře dveře individuálním kupcům a menším institucím. Co bude uvnitř: A18 Pro místo M-series Největší překvapení je volba procesoru. Apple A18 Pro je mobilní čipset z iPhonu 16 Pro, který v notebooku dosud nikdy nebyl použit. Všechny MacBooky od roku 2020 používají procesory M-series – M1, M2, M3, M4 a M5. Proč tedy Apple sáhne po čipu z telefonu? Důvodů je víc. A18 Pro je levnější na výrobu než M-series, protože se už vyrábí ve velkých objemech pro iPhony. Má také nižší spotřebu, což se hodí pro menší baterii v kompaktním notebooku. A překvapivě – v single-core výkonu je A18 Pro rychlejší než M1. Tedy v úlohách, které běží na jednom jádře (což je většina aplikací pro běžné uživatele), bude levný MacBook svižnější než první generace Airu s M1. Multi-core výkon bude logicky nižší – A18 Pro má 6 jader, M1 má 8. Ale pro psaní dokumentů, prohlížení webu, streamování videa a lehkou úpravu fotek to stačí bohatě. Navíc A18 Pro podporuje Apple Intelligence, takže všechny AI funkce, které Apple plánuje v macOS, budou zřejmě fungovat. Menší displej, LCD panel a jasné barvy Displej bude menší než 13,6″ MacBook Air – podle analytiků půjde o úhlopříčku kolem 12,9 palce. To odpovídá rozměrům 12″ MacBooku, který Apple prodával v letech 2015-2017. Pro někoho nostalgická vzpomínka na ultrapřenosný notebook do kabelky, pro jiného zbytečně malý displej na produktivní práci. Místo Retina displeje s mini-LED nebo OLED technologií dostane levný MacBook běžný LCD panel. Bude stále ostrý, ale bez barevné hloubky, na kterou jsou uživatelé prémiových Maců zvyklí. To je kompromis, který udrží cenu dole. Zajímavější jsou barevné varianty. Apple má údajně nabídnout stříbrnou, modrou, růžovou a žlutou – tedy paletu, kterou známe z iMacu. To je jasný signál, že notebook cílí na mladší publikum a školy, kde jasné barvy fungují lépe než šedá monotónnost. Kolik to bude stát a má to šanci uspět? Bloomberg uvádí cenu „výrazně pod 1 000 dolary“, což v praxi znamená 699-799 dolarů. V Česku by se mohlo pohybovat kolem 20-25 tisíc korun v závislosti na kurzu a DPH. Studenti by měli mít slevu, takže reálná cena by mohla klesnout pod 20 tisíc. To je stále dvakrát až třikrát víc než nejlevnější Chromebooky, které začínají na 5 tisících. Ale oproti tomu dostanete plnohodnotný macOS, ekosystém Apple služeb a hardware, který vydrží déle než plastový Chromebook. Pro školy s omezeným rozpočtem to pořád nebude ideální volba, ale pro jednotlivce a rodiny už ano. Zajímavé bude srovnání se staršími produkty, třeba MacBookem Air M2, který se v akcích dá pořídit pod 21 tisíc korun. M2 je výkonnější, má lepší displej a konstrukci. Ale nový model bude levnější, možná kompaktnější, novější a dostane delší softwarovou podporu. Pro někoho, kdo hledá nejlevnější cestu do macOS a nepotřebuje maximální výkon, to může být lepší volba. Kdy to přijde a co to znamená pro český trh? Apple zahájil ranou výrobu komponentů u dodavatelů v Asii, což naznačuje uvedení začátkem roku 2026 – pravděpodobně únor nebo březen. To je stejné okno, kdy Apple obvykle aktualizuje MacBooky Air s novými čipy. Pro český trh to může být zajímavá příležitost. Pokud Apple opravdu zamíří na segment pod 25 tisíc, osloví lidi, kteří dosud váhali kvůli ceně. Zároveň se ale musí počítat s tím, že levný MacBook nebude tak „prémiovým“ produktem jako Air nebo Pro. Analytici odhadují prodeje na 5-7 milionů kusů ročně, což by zvýšilo celkové prodeje MacBooků o třetinu. To je významný objem, který může změnit vnímání Applu jako výrobce jen pro „bohaté“. Otázka je, jestli to bude stačit na konkurenci s levnými Windows notebooky a Chromebooky, které mají náskok dekády. Koupili byste levný MacBook za 20 tisíc? Zdroj: Bloomberg, MacRumors O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Apple Macbook Notebook únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1. Samsung Galaxy A56 má našlápnuto na bestseller! Známe cenu i výbavu Jakub Kárník 1.1. Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.