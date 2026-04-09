Unikly tapety chystaného operačního systému od Googlu. Podívejte se

  • Na Telegramu unikly údajné oficiální tapety připravovaného systému Aluminium OS od Googlu
  • Nový operační systém kombinuje Android 16 s prvky ChromeOS a měl by debutovat letos
  • Google plánuje několik cenových kategorií zařízení od základních notebooků po prémiové tablety

Adam Kurfürst
9.4.2026 10:00
Kolem připravovaného operačního systému Aluminium OS je v posledních měsících stále rušněji. Po lednových únicích záběrů přímo z rozhraní se nyní na Telegramu objevily údajné oficiální tapety, které naznačují vizuální směr, kterým se Google u své nové platformy pro laptopy vydává. Podívejte se na ně s námi.

Tapety unikly přes Telegram

Obrázky zveřejnil koncem března telegramový kanál Mystic Leaks a následně se tématu chopily zahraniční servery. Tapety jsou údajně rozděleny do kategorií „Adaptive Wallpapers“ (adaptivní tapety) a „Chromebook Wallpapers“ (chromebookové tapety), což naznačuje, že Google interně pracuje na konkrétnějších designových prvcích systému.

Samotný únik tapet toho o systému mnoho neprozrazuje, ale zapadá do kontextu předchozích úniků a potvrzuje, že vývoj Aluminium OS pokračuje podle plánu.

Co už o Aluminium OS víme

Z dosavadních úniků vyplývá poměrně jasný obrázek. Aluminium OS staví na Androidu 16 a kombinuje mobilní prvky s desktopovým rozhraním ChromeOS. V horní části obrazovky se nachází status bar ve stylu Androidu, zatímco ve spodní části zůstává taskbar podobný ChromeOS. Potvrzena byla i podpora rozšíření v prohlížeči Chrome, která jsou dosud výsadou desktopové verze.

Google oficiálně potvrdil sloučení Androidu a ChromeOS v létě 2025, kdy se o plánech zmínil Sameer Samat, prezident ekosystému Android. Kódové označení Aluminium OS později prozradil pracovní inzerát na LinkedIn, který zmiňoval umělou inteligenci přímo v jádru systému.

Společnost plánuje několik cenových kategorií zařízení – od základních (AL Entry) přes masově prémiové (AL Mass Premium) až po prémiové (AL Premium). Vedle notebooků by měly vznikat také tablety, odpojitelná zařízení a set-top boxy. Uvedení se očekává v průběhu letošního roku, přesný termín však zatím neznáme.

Důležité je, že ChromeOS nezaniká. Google zřejmě počítá s paralelní strategií, kdy budou oba systémy existovat vedle sebe.

Těšíte se na Aluminium OS?

Zdroje: Telegram, Android Authority, Notebookcheck, Chrome Unboxed

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

