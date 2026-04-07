Máte Android? V Google Play se objevila funkce, která tu měla být od začátku

  • Google přidal do Play Store vyhledávací lištu přímo v sekci recenzí aplikací
  • Funkce umožňuje hledat konkrétní klíčová slova napříč uživatelskými hodnoceními
  • Zatím funguje jen na přesné shody a vyžaduje minimálně dvě slova

Jakub Kárník
7.4.2026 06:00
Recenze v Google Play jsou užitečná věc – dokud v nich nehledáte něco konkrétního. Proklikávat se stovkami hodnocení kvůli jedné informaci o konkrétní funkci zatím vyžadovalo trpělivost hodnou buddhistického mnicha. Google to konečně řeší po svém: přidal do sekce recenzí vyhledávací lištu.

Hledejte v recenzích, ne mezi nimi

Nová funkce se objeví, jakmile v libovolné aplikaci otevřete sekci hodnocení. Stačí klepnout na celkové skóre nahoře a zvolit „Zobrazit všechny recenze“ – vyhledávací pole se ukáže úplně nahoře. Alternativně můžete sjet dolů k sekci recenzí a klepnout na ikonu lupy pod AI souhrnem hodnocení. Po zadání dotazu se vyfiltrují recenze obsahující hledané výrazy.

Prakticky to znamená, že pokud zvažujete nákup aplikace a zajímá vás třeba podpora offline režimu nebo synchronizace s konkrétní službou, nemusíte už doufat, že se relevantní recenze zrovna zobrazí mezi prvními. Jednoduše si ji najdete sami.

Omezení, která zatím musíte skousnout

Funkce se testovala od listopadu loňského roku a nyní se postupně rozšiřuje na všechny uživatele. Pokud ji zatím nevidíte, zkuste si v nastavení Play Store ručně vynutit aktualizaci na verzi 50.7.24-31 (Nastavení → O aplikaci → Aktualizovat Play Store). I tak ale může trvat dny nebo týdny, než se novinka dostane ke každému.

Samotné vyhledávání má zatím pár much. Předně vyžaduje zadání alespoň dvou slov – jedno slovo nefunguje, přičemž není jasné, jestli jde o záměr, nebo chybu. Výsledky se navíc nezobrazují průběžně při psaní, takže musíte dotaz potvrdit. A hlavně – vyhledávání pracuje jen s přesnými shodami, žádné sémantické hledání, které by pochopilo význam dotazu, zatím nečekejte. Pod lištou se alespoň zobrazují návrhy populárních dotazů, což hledání trochu usnadňuje.

Je to solidní první krok, který ušetří čas. Až Google jednou doplní chytřejší vyhledávání, které nebude trvat na přesné formulaci, bude z toho opravdu užitečný nástroj.

Čtete recenze v Google Play, nebo instalujete na první dobrou?

Zdroj: Google

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

