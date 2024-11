Předání Čagoských ostrovů Mauriciu může znamenat konec oblíbené domény

.io používají startupy i technologické firmy z celého světa

Brzy možná budou muset přejít na jinou doménu

Velká Británie vedla dlouhá desetiletí spor o to, komu patří Čagoské ostrovy. Jedná se o skupinu více než 60 ostrůvků a atolů ležících asi 500 kilometrů od Malediv a nárok na ni si dělal stát Mauricius. Velká Británie jakožto bývalá koloniální mocnost mu ale dlouho nechtěla ustoupit. Až zhruba před měsícem oficiálně oznámila, že je předává pod správu Mauriciu.

To, co by mohlo znít jako zpráva zajímavá leda tak pro milovníky zeměpisu, má ale mnohem dalekosáhlejší důsledky. A málokdo si je uvědomit hned po předání. Zpočátku se totiž řešila především strategická vojenská základna Diego García, jíž používá americká i britská vláda. A mohou to dělat nadále i po dalších nejméně 99 let.

Doména .io v ohrožení

Až posléze se ukázalo, že předání územní správy může znamenat ještě jednu velkou změnu. A to zánik oblíbené domény .io. Tu můžete znát od mnoha technologických startupů nebo firem z celého světa. Jejími nejznámějšími majiteli jsou třeba GitHub.io, Itch.io nebo OpenSea.io. A jejich uživatelé jsou na ni už dlouhá léta zvyklí.

Jenže tato dvě písmena souvisí s mezinárodním kódovým označením Čagoských ostrovů, které je právě „IO“. Z něj pochází doména .io, která se začala používat od roku 1997. Pokud by se Mauricius rozhodl toto území zcela “pohltit”, tak by kvůli tomu zaniklo i zmíněné kódové označení. Jenže při neexistenci samostatného územního celku by nemělo žádnou logiku zachovávat ani doménu.

Zánik takto populární domény přitom není nemožný. Stejný osud potkal i národní domény jiných států, které v průběhu moderní historie zanikly. Spolu s nimi zmizely domény jako .yu (patřila k Jugoslávii) nebo .su (vztahovala se k Sovětskému svazu).

Jak zanikají domény?

Důvodem, proč si technologické firmy v posledních letech čím dál častěji vybírají právě doménu .io, je, že je neokoukaná a uživatelé si ji podvědomě spojují právě s technologickými projekty. Pragmatičtějším důvodem bývá i to, že .com je často už zkrátka zabraná a působí tuctově.

Nevýhodou je, že zatímco domény jako .com nebo .org jen tak nezaniknou, protože mají celosvětovou platnost, tak doména odvozená od jednoho maličkého územního celku je velkou nejistotou od samého počátku. A to ačkoliv je to národní doména nejvyššího řádu platná na celém Britském indickooceánském území. Tuto nejistotu teď pociťují tisícovky firem z celého světa, které si zamilovaly právě .io – a to aniž by územně spadaly do této části Země.

Doménu .io spravuje organizace IANA, která dohlíží na přidělování IP adres a internetové standardy po celém světě. Právě na ní teď záleží, jaký bude osud .io. Pokud by rozhodla o jejím konci, nejprve by zastavila registrace nových webů a ostatní by mezitím musely vyřešit přechod na jinou doménu. Typicky celý proces trvá až 5 let. Pro firmy je to ale velká komplikace.

Dojít k tomu ovšem vůbec nemusí. A to pokud se vláda Mauriciu rozhodne převzít ji, takže by mohla běžet dál. Případně je možné, že by se z běžné národní domény proměnila na takzvanou generickou doménu nejvyšší úrovně.

Jaký osud podle vás potká doménu .io?

Zdroje: Pixabay, GitHub, Wikimedia Commons, The Verge, digwatch