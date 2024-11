ChatGPT má novou doménu za 370 milionů korun. Neuvěříte, jak je prostá

Společnosti OpenAI se podařilo koupit novou doménu

Jedná se o chat.com a je přesměrována na stránku chatGPT

OpenAI za ni neváhala utratit 15,5 milionu dolarů

Společnost OpenAI se stala majitelem další domény. Ta je tak prostá, až se tomu nechce věřit – ale o to je v dnešním světě plném různých chatbotů zajímavější. Její název je prostý: chat.com. A společnost OpenAI za ni podle serveru DN Journal neváhala utratit 15,5 milionu dolarů (asi 371 milionů korun).

Pro uživatele ChatGPT a dalších jazykových modelů od OpenAI se de facto nic nemění. Mohou k nim dál přistupovat na původních webových adresách. Pokud ale do adresního řádku zadáte pouze chat.com, budete rázem přesměrování přímo do chatGPT (tedy na URL chatgpt.com). Což je velmi praktické a mnoha lidem s horší pamětí to notně usnadní vyhledání tohoto chatbota.

Od OpenAI se tak jedná o jedinečný tah. Doména je nejen snadná na zapamatování a k populárnímu chatbotu se dokonale hodí, ale má i dlouhou historii. Poprvé byla zaregistrována už v roce 1996. A v březnu byl oznámen záměr na její prodej.

Používáte chatGPT nebo máte jiného oblíbence?

Zdroj: Pixabay, DN Journal, TechCrunch