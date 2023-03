Už i Velké Británie zakázala TikTok ve vládních telefonech

Sociální síť a mobilní aplikace TikTok si může do seznamu států, ve kterých je nežádoucí na úrovni vysoké politiky a dokonce v nich nesmí do telefonů významných úředníků či představitelů, připsat další jméno. Velká Británie se oficiálně vydává velmi podobnou cestou jako USA, Kanada, Belgie či EU a zakázala instalaci aplikace této obecně velmi populární čínské služby do vládních mobilů. Opatření je platné okamžitě.

“Bezpečnost citlivých vládních informací musí být na prvním místě, proto dnes tuto aplikaci na vládních zařízeních zakazujeme. Používání dalších aplikací pro získávání dat budeme nadále sledovat,” komentoval rozhodnutí Oliver Dowden z úřadu britské vlády. Argumenty se dle očekávání shodují s námitkami a obavami dalších zemí. Mimo jiné i s varováním českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Na jeho základě by měl TikTok zmizet ze zařízení, jejichž uživatelé mají přístup do důležitých státních systémů.

“Množství sbíraných dat a nakládání s nimi, v kombinaci s právním prostředím v Číně a rostoucím počtem uživatelů v České republice, nám nedává jinou možnost, než označit TikTok za bezpečnostní hrozbu,“ řekl před několika dny k vydanému varování ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.

