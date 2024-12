Chystáte se do Anglie? Od dubna 2025 budete potřebovat povolení, žádost usnadní aplikace

Spojené království (Anglie) opustila EU v roce 2020

Pro vstup bude třeba od dubna 2025 zpoplatněné cestovní povolení (ETA)

Žádost je možné podat i v aplikaci na mobilu

Spojené království opustilo EU před téměř 5 lety a bohužel se nám stále více vzdaluje. Jedním z projevů je nutnost cestovního povolení pro vstup, tzv. ETA (Estimated Time of Arrival). To budou občané EU potřebovat od 2. dubna 2025. Žádost se vyplňuje elektronicky na webu nebo v aplikaci a je zpoplatněná.

Pokud preferujete vyplnění žádosti na webu, navštivte stránky GOV.UK. Přesné informace najdete zde. Povolení musí mít každý, kdo cestuje do Spojeného království, a to včetně kojenců. O povolení se doporučuje zažádat nejméně 3 dny předem, platnost je pak 2 roky. Jeden pobyt nesmí přesáhnout 6 měsíců. Přesná pravidla si raději vždy ověřte před cestou, mohou se bez varování měnit.

Žádost o ETA lze podat i pomocí aplikace, která je k dispozici pro obě hlavní platformy. Pro Android ji stahujte pouze z Obchodu Play! Podání žádosti vypadá jednoduše, ale protože se na nás zatím nevztahuje, mohl jsem vycházet pouze ze screenshotů na stránkách aplikace. Pro dokončení potřebujete kromě platného pasu přístup k e-mailu a kreditní kartou. Tou zaplatíte poplatek £10 (asi 300 Kč). Poplatek je nevratný.

V pravidlech jsem nenašel zmínku o minimální zbývající platnosti pasu, jak to vyžadují jiné země. Ale protože je ETA svázána s pasem a pokud dostanete nový, je třeba žádat znovu o ETA, neuškodí, aby byla jeho platnost co nejdelší. Tip: můžete mít více platných cestovních pasů, pokud to dokážete zdůvodnit.

Zdroj: gov.uk