Uber bude už i pro teenagery. Jak službu zprovoznit a jak ochránit dítě?

Uber v Česku bude vozit zákazníky od 13 let

Dosud fungoval až od 18 let

Uber for Teens začíná fungovat ve 2 českých městech

Rodiče nám vždycky opakovali, ať nesedáme do auta s cizím člověkem. Zároveň nás nabádali, abychom si přes internet nepsali s neznámými lidmi. A pak vznikl Uber.

Uber je jedinečná služba, která konkuruje klasickým taxíkům a dává leckomu možnost zajímavě si přivydělat. O tom, že je mezi lidmi čím dál oblíbenější, svědčí především fakt, že tato americká firma neustále roste. Ve třetím čtvrtletí letošního roku se počet objednaných jízd meziročně zvýšil o 16 %. Podobný nárůst přitom nastal i ve druhém kvartálu.

Nyní v rámci aplikace přichází úplná novinka, a to Uber for Teens. Neboli Uber pro náctileté. Dosud bylo možné objednat si „ubera“ až od 18 let. Nyní to bude umožněno už od 13 let. V Česku začíná tato služba fungovat zatím jen v Praze a v Brně, ale postupně se má rozšiřovat i do dalších tuzemských měst.

Tryouts – Uber Teen Accounts | Uber

Bezpečnost dětí

Zásadní podmínkou pro objednání je, že rodič si nejprve dítě musí přidat do svého účtu. Pak mu pošle pozvánku, dítě ji přijme a zaregistruje se. Následně už si může objednávat dopravu podle vlastních potřeb. Rodič dostane notifikaci o objednávce a vzápětí ji může uhradit namísto dítěte.

Služba je přitom běžnou součástí aplikace a není nijak nadstandardně zpoplatněna. Najdete ji u všech stávajících tarifů.

A jak to bude s bezpečností dětí? Uber tvrdí, že pro ni dělá maximum. Díky propojení dětského a rodičovského účtu může rodič (nebo opatrovník) sledovat na svém zařízení jízdu v reálném čase. Rodič a dítě jsou zároveň propojeni i unikátním PIN kódem, který dítě musí řidiči před nastoupením sdělit.

Za zmínku stojí také funkce RideCheck, která hlídá trasu s pomocí GPS – a pokud dojde k její náhlé změně nebo předčasnému přerušení, aplikace upozorní řidiče i teenagera.

Aby mohli být rodiče úplně v klidu, dostanou s předstihem informace i o konkrétním řidiči. Pro nejmladší zákazníky přitom mohou jezdit pouze řidiči s hodnocením nejméně 4,95/5 z posledních 500 jízd.

Poslali byste své dítě Uberem?

Zdroj: Uber, Uber