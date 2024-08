Prestižní britská škola zakázala smartphony

Studenti místo nich dostanou tlačítkové Nokie

Šrouby utahují i jinde

Relativně nedávno rezonovala českým mediálním prostorem zpráva, že město Vsetín zakázalo žákům základních škol mobilní telefony. Svým způsobem ještě kurióznější nařízení vydala prestižní britská chlapecká internátní škola Eton College, která zakázala smartphony a povolila pouze používání tlačítkových telefonů Nokia.

Novinka byla rodičům, kteří platí za své ratolesti roční školné ve výši 49 000 britských liber (cca 1,5 milionů korun), oznámena dopisem. Podle školy budou studenti, kteří během školního roku dosáhnou 14 let, vybaveni tlačítkovými telefony Nokia, které umožňují pouze volání a posílání SMS zpráv.

Škola zakázala smartphony

Nová pravidla navazují na stávající nařízení, které vyžaduje, aby mladší studenti (konkrétně ti v prvních třech ročnících) na noc odevzdávali svá elektronická zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety, notebooky a další podobné přístroje. Škola věří, že nové opatření sníží rozptylování v hodinách a zlepší chování žáků.

Škola zakázala smartphony, žáci dostanou tlačítkovou Nokii

Mluvčí Eton College podpořil přístup školy k technologiím, když uvedl: „Eton pravidelně přehodnocuje svou politiku týkající se mobilních telefonů a zařízení, aby vyvážil přínosy a výzvy, které tyto technologie přinášejí do škol.“

Škola zakázala smartphony a od září tohoto roku obdrží všichni studenti nastupující do devátého ročníku tlačítkový telefon značky Nokia, který budou moci používat mimo vyučování. Kromě toho dostanou také iPad určený pro studium. Pro ostatní ročníky zůstávají v platnosti přiměřená věková omezení.

Dopis rodičům

Zakladatelka studia Bodacious Zoe Scaman, která je považována za přední odbornici na nové technologie, sdílela na sociální síti X text dopisu, který škola zaslala rodičům. V něm je konkrétně uvedeno:

Pro nové studenty bloku F budou platit následující pravidla pro používání mobilních zařízení:

Při příjezdu v září bude vašemu synovi poskytnut telefon Nokia se 4G sítí, který bude sloužit pro volání a posílání SMS zpráv a bude jej muset používat místo chytrého telefonu. Na školou vydaném iPadu bude moci uskutečňovat hovory domů přes Teams a Zoom. Současná nanoSIM karta a telefonní číslo, které může mít, zůstanou stejné, protože jsou kompatibilní s poskytovaným zařízením. Pokud váš syn nebude potřebovat chytrý telefon pro národní nebo mezinárodní cestování během krátkých nebo dlouhých prázdnin, požádáme vás, abyste si v úterý 3. září vzali jeho chytrý telefon domů, jakmile bude SIM karta převedena. Váš syn by ve škole neměl mít chytré hodinky, ale měl by si přinést bateriový budík a debetní kartu.

Studenti dostanou Nokii 3210

Studenti dostanou od školy reinkarnovanou Nokii 3210, představenou v květnu tohoto roku. Plastový tlačítkový telefon podporuje mobilní sítě čtvrté generace, má 2,4″ TFT displej s rozlišením 240 × 320 obrazových bodů a jeden fotoaparát s rozlišením 2 Mpx. V softwarové výbavě tohoto mobilu nechybí legendární hra Had.

Škola zakázala smartphony

Marketingový ředitel HMD Lars Silberbauer popsal tento telefon následovně: „Nokia 3210, kulturní ikona, se vrací na vrchol globálního boomu jednoduchých telefonů, protože spotřebitelé hledají rovnováhu mezi používáním obrazovek a digitálním detoxem.“

Telefon, nyní prodávaný za 74,99 liber (v přepočtu cca 2 260 Kč), se zaměřuje na minimalismus a podporuje uživatele v omezování času stráveného u obrazovky, což ho činí populárním mezi těmi, kteří hledají únik od neustálého připojení a digitálních rušivých vlivů.

Eton College – škola zakázala smartphony

Eton College se nachází ve městě Windsor západně od Londýna. Byla založena před téměř 600 lety a je známa svými slavnými absolventy. Je mezi nimi například 20 britských premiérů, včetně Borise Johnsona a Davida Camerona, dále princové William a Harry, spisovatel George Orwell, tvůrce Jamese Bonda Ian Fleming a herec Eddie Redmayne.

Zástupce ředitele Eton College Mike Grenier uvedl: „Když jsou chytré telefony používány zodpovědně a s mírou, mohou být klíčovou součástí života moderního teenagera, mohou vytvářet pozitivní sociální vazby a poskytovat přístup k novinkám a názorům z celého světa. Nicméně, přes tato pozitiva, existují také výzvy a potenciální důvody k obavám, týkající se zejména socializace, zneužívání a nadměrného používání a jejich dopadu na duševní a fyzické zdraví.“

Nutno podotknout, že situace, kdy škola zakázala smartphony, není ve Velké Británii zdaleka ojedinělá. Podobná omezení používání chytrých telefonů zavedly i další instituce, jako je denní škola Alleyn’s School, internátní škola Brighton College či skupina nezávislých škol Thomas’s London Day Schools.

Negativní postoje k chytrým telefonům

Nedávno také Labouristická strana vyjádřila „otevřený“ postoj k možnému zákazu sociálních médií pro děti. Dala tak za pravdu zprávě Výboru pro vzdělávání, který zdůraznil „vážná nebezpečí“ spojená s používáním chytrých telefonů mladistvými. Zpráva zopakovala nepoměrná rizika v porovnání s přínosy času stráveného před obrazovkou u dětí a teenagerů.

Místo chytrého telefonu tlačítkový

Tato opatření reflektují rostoucí obavy z negativních dopadů moderních mobilních technologií na mladší generaci, včetně problémů se socializací, zneužíváním a nadměrným používáním, které mohou ovlivnit jak duševní, tak fyzické zdraví​.

V květnu výbor navrhl, aby příští vláda zvážila zákaz chytrých telefonů pro osoby mladší 16 let, což má reflektovat znepokojivé trendy v tom, jak tato zařízení ovlivňují mládež. Předseda výboru Robin Walker poukázal na „rozsáhlé škody“ způsobené nadměrným používáním těchto zařízení mezi mladými lidmi. Zpráva také odhalila, že asi jedno ze čtyř dětí vykazuje vzorce používání telefonu, které připomínají závislost.

Šrouby utahují i v USA

Zákazy chytrých telefonů se začínají šířit i do amerických škol. Podle dat z Govspend má 41 států alespoň jeden školní okrsek, který zavedl pravidlo, že studenti musí při příchodu do školy umístit své chytré telefony do magneticky uzavřených pouzder Yondr.

Školní okrsek Los Angeles Unified School District přijal v červnu zákaz používání telefonů pro studenty na úrovni celého okrsku, což přimělo guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma k výzvě k přijetí podobného zákona na celostátní úrovni​. Dokonce i Florida má celostátní zákaz používání chytrých telefonů ve školách, který také vyžaduje, aby školy blokovaly studentům přístup k sociálním sítím na jejich Wi-Fi.

Co říkáte na to, že britská škola zakázala smartphony?

Zdroje: readwrite.com, engadget.com