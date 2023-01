Aktualizace Androidu byly vždy velké téma a jednou z nevýhod tohoto systému se zeleným robotem. V posledních letech se však situace rozhodně lepší a zejména vlajkové modely některých značek se, minimálně co do délky podpory, pomalu přibližují i konkurenčním iPhonům. Stačí to však? Poprvé od vydání aktuální verze Androidu se s námi – respektive s vývojáři – Google podělil o údaje, kolik procent zařízení již dostalo Android 13 aktualizaci.

Kolik procent zařízení běží na Androidu 13?

Nebudeme vás dlouho napínat. Dle údajů poskytnutých přímo Googlem vývojářům skrze Android Studio dostalo Android 13 aktualizaci již 5,2 % všech zařízení s Androidem. A to necelý půlrok po vydání této verze operačního systému. Zda je dané procento nízké či nikoli, necháme na vašem posouzení. Každopádně od nás si zaslouží pochvalu zejména Samsung.

Ten stihl aktualizovat nejen několik generací TOP modelů. Androidu 13 se od něj dočkal například i aktuálně nejlevější jeho smartphone. Vedle toho pak již plánuje vypustit vylepšené rozhraní One UI 5.1. Polepšila se však i řada dalších výrobců a Androidu 13 jsme se dočkali ve větší míře od Asusu, Sony, OnePlus a řady dalších značek. Aktivně pak Android 13 a MIUI 14 začalo nedávno rozesílat i Xiaomi.

Dodejme pak, že výrazně si za toho půl roku od vydání poslední statistiky polepšil i Android 12. Jeho podíl skokově narostl ze 13,5 na 18,9%. Zde si však dovolíme tvrdit, že hraje podstatnou roli i přirozená obměna na trhu. Kdy většina nových smartphonů ještě běží právě na Androidu 12. V oněch 18,9% je pak započítán jak klasický Android 12, tak i Android 12L. Google pro tentokrát nespecifikoval z jakého zdroje statistiku čerpá, ale předpokládáme, že jako i v minulých letech se jedná o data z Google Play. Ta jsou založena na přístupech do obchodu během týdenní periody.

Xiaomi posílá Android 13 s MIUI 14 na další mobil. Tentokrát jde o střední třídu čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Dostal již váš smartphone nebo tablet Android 13 aktualizaci?

Zdroj: 9to5google.com