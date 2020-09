V posledních dvou letech se na trhu začíná objevovat čím dál větší množství telefonů s ohebným displejem. Samsung stihl vyrobit již čtyři modely, přidává se k němu ale také Huawei, Motorola nebo Microsoft (i když tady je myšlenka Surface Duo trochu jiná). Dá se tedy očekávat, že se o ohebné telefony pokusí další výrobci a jejich cena bude padat, až se nakonec dostane na úroveň některých vlajkových modelů. Dnešní zamyšlení tedy bude o tom, zda jsou ohebné telefony budoucností nebo pouze trendem, který zmizí.

Jsou ohebné telefony budoucností?

Pojďme rozlousknout téma, které jsme nastínili již v prvním odstavci. Lidé si zatím ohebné telefony nechtějí kupovat zejména kvůli tomu, že jsou prostě drahé. Aktuálně nejlevnějším telefonem je Samsung Galaxy Z Flip, který vyjde na 29 990 Kč a Motorola Razr 2019, která se dá sehnat i za 27 990 Kč. To jsou už poměrně přijatelné ceny. Jenže abyste měli z ohebného displeje nějaký užitek (což v případě těchto telefonů kromě kompaktnosti neplatí), musíte si připlatit. Samsung Galaxy Fold stojí aktuálně stále okolo 40 000 Kč a Huawei Mate Xs stojí okolo 55 000 Kč.

Až se tedy ceny dostanou níže, mohou být ohebné telefony (spíše tablety) zajímavou volbou pro spoustu uživatelů. Tablety, zejména ty s operačním systémem Android už příliš nefrčí a tak by mohl být takový Galaxy Z Fold 2 zajímavou alternativou. Jenže. Skutečně to bude tak, že se budou v budoucnu vyrábět pouze ohebné telefony a všichni si na ně zvykneme? Nemyslíme si. Nechápejte nás špatně, ohebné displeje jsou jistě úžasnou technologií, která tady s námi pravděpodobně už zůstane, ale dle nás ve trochu jiné podobě.

Ohebný tablet nebo telefon? Nebo nic?

Ne každý totiž ohebný telefon chce a dokáže ho využít. Zjednodušeně řečeno, takový Galaxy Fold/Galaxy Z Fold 2 jsou dvě zařízení v jednom. Je to tablet a zároveň telefon. Historie nám zatím ve většině případů ukázala, že dávat více zařízení do jednoho není dobrý nápad. Kolikrát jsme viděli tablet a v něm zabudovaný menší telefon? Nebo dokonce notebook, který však poháněl nějaký (dnes už pravěký) Snapdragon? Na to, zda se bude řadě Fold, potažmo Mate Xs dařit si však budeme muset ještě počkat.

Námi recenzovaný Galaxy Z Flip je sice ve finále strašně cool záležitost a kdekoliv ho vytáhnete, sklidíte s jistotou spoustu obdivu. Jenže co by se stalo, kdyby to bylo za pár let úplně normální? Vůbec nic. A přidaná hodnota? Bohužel nula (opět, kromě kompaktnosti a možná předního displeje). Ve finále budete dělat krok navíc. Aktuálně už při vytahování z kapsy hmatáme po čtečce otisků a jakmile jej dostaneme plně do ruky, jsme většinou schopní jej hned používat. U ohebných telefonů typu véček budete muset nejdřív telefon otevřít. A to se nám zdá v dnešní hektické době trochu jako krok zpět.

Cestou jsou patenty, koncepty a ukázky toho, jak by mohl ohebný displej skutečně najít využití v mobilních telefonech. Aktuálně zastáváme konzervativnější názor, že nejlepšími telefony jsou aktuálně ty “normální”. Alespoň pro běžného uživatele. Jistě se najdou jedinci, kteří dokážou najít své ideální workflow právě třeba u Galaxy Z Fold 2, ale bude jich méně, než uživatelů, kteří sáhnou třeba po Galaxy Note 20 Ultra, nebo po úplně jiném telefonu.

Jaký máte názor na ohebné telefony?