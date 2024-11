Překvapení! Levnější Galaxy Z Flip FE by mohl dostat vlajkový čipset

Už nějakou chvíli se šušká o chystaném Galaxy Z Flip FE, což by měla být dostupnější verze oblíbené skládačky. Dosud ale chyběly informace o čipsetu. Podvědomě jsme očekávali stejný, jako má Galaxy S24 FE, takže podtaktovaný Exynos 2400e.

Jenže dle leakera Jukanlosreve by mohl dostat plnohodnotný Exynos 2400. Aspoň to tvrdí v příspěvku, který sdílel na sociální síti X (dříve Twitter). Exynos 2400, který je vyroben pomocí 4nm technologie Samsung, se používá v plnohodnotných modelech S24 a S24+ a dle uživatelů se jedná o povedený čipset.

The buzz around the Samsung Galaxy Z Flip FE just took an unexpected turn! Fans were excited about the idea of a budget-friendly foldable, hoping it would make this unique form factor more accessible.

