Samsung chce učinit skládačky ještě dostupnější. Dočkáme se Galaxy Z Flip FE?

Samsung slaví se skládacími telefony úspěch

Zvláště model Z Flip je oblíbený, ale roste mu levnější konkurence

Podle všeho chystá odpověď s levnějším Galaxy Z Flip FE

Samsung představil první Galaxy Flip později, než první Galaxy Fold (tehdy ještě bez Z v názvu), ale přesto si tento malý skládací telefon získal větší popularitu. Velkou měrou se na tom podílela velikost, kdy složený Flip jde opravdu schovat i do malé dámské kabelky, ale nemenší vliv měla určitě i nižší cena ve srovnání s telefony Z Fold. Samsung se podle všeho rozhodl ještě více posílit prodeje těchto malých skládaček a plánuje vydání verze Z Flip FE.

Pojďme si zaspekulovat, jak by takový Z Flip FE mohl vypadat. Samsung bude muset někde ušetřit, aby zákazníci měli motivaci telefon koupit a zároveň to nesmí přehnat, aby o něj byl zájem. Odolnost telefonu by se mohla snížit na IP47, což v praxi není nic zásadního, ale na ceně by se to projevit mohlo. Dále bychom očekávali horší displej, například z řady Z Flip5.

Úplně první Galaxy Z Flip

Fotoaparáty by byly určitě nějakým způsobem ořezané. Neočekáváme snížení rozlišení, protože čísla prodávají, ale mohl by být nahrazen optikou s horší světelností. Té už tolik lidí pozornost nevěnuje. Neočekáváme ani snížení kapacity baterie, ale Samsung by mohl obětovat bezdrátové nabíjení. Dalším obětním beránkem nižší ceně by mohl být režim DeX, který u řady Z Flip stejně dlouho nebyl k dispozici.

Úvaha o vydání levnější verze véčka dávají smysl. Samsungu se podařilo vytvořit mainstreamový telefon. O véčka je velký zájem, ale zároveň roste silná konkurence, například Motorola Razr 50. Ta se u nás prodává za cenu pod 20 000 Kč, a to je také částka, na kterou odhadujeme cenu Samsungu Galaxy Z Flip FE. Přece jen Samsung je silná značka a skládací telefon za podobnou cenu by se prodával jedna báseň. A kdy že bychom se mohli dočkat? Samsung telefony řady FE vydává poměrně náhodně, ale pokud bych si měl tipnout, tak někdy po uvedení řady Galaxy S25, zhruba březen 2025. Ale to je opravdu jen tip.

Koupili byste si Galaxy Z Flip FE?

Zdroj: GSMArena, 전체보기